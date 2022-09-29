كامالا هاريس تصل كوريا الجنوبية غداة تجربة صاروخية كورية شمالية

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وصلت نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، إلى كوريا الجنوبية صباح الخميس في زيارة تهدف إلى التأكيد على قوة تحالف واشنطن مع سيول وتأتي غداة إجراء كوريا الشمالية، الدولة المسلّحة نووياً، تجربة صاروخية جديدة، فيما قال البيت الأبيض إن هاريس ستدين خلال زيارتها لسيول التجربة الصاروخية الكورية الشمالية الأخيرة.وأفادت وكالة فرانس برس أنّ طائرة هاريس حطّت في قاعدة أوسان الجوية آتية من طوكيو، حيث حضرت نائبة الرئيس الجنازة الرسمية التي أقيمت لرئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي الذي اغتيل بالرصاص في 8 يوليو.وفي كوريا الجنوبية ستلتقي هاريس الرئيس يون سوك-يول وستزور المنطقة المنزوعة السلاح والشديدة التحصين التي تفصل بين الكوريتين.