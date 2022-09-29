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عربي-دولي

مجلس الأمن يجتمع الجمعة لبحث تسرب غاز "نورد ستريم"

Lebanon 24
29-09-2022 | 01:00
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يجتمع مجلس الأمن الدولي، الجمعة، بناء على طلب روسيا، لبحث مسألة تسرب الغاز من خطي أنابيب "نورد ستريم" في بحر البلطيق، الذي يستمر لليوم الثالث على التوالي.

وذكر النائب الأول للمندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أن "اجتماعاً عاجلاً لمجلس الأمن الدولي بشأن التخريب في نورد ستريم، سيعقد يوم الجمعة المقبل".
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وقالت وزيرة خارجية السويد آن ليندي في مؤتمر صحافي، الأربعاء، إن "فرنسا، بوصفها رئيسة لمجلس الأمن، أبلغتنا أن روسيا طلبت اجتماعاً لبحث موضوع التسرب من نورد ستريم، وأن هذا الاجتماع مقرر الجمعة".

وأوضحت أن السويد والدنمارك كلفتا بمد أعضاء مجلس الأمن بمعلومات عن التسرب الذي حصل في منطقتيهما الاقتصاديتين.

وقالت ألمانيا والدنمارك والسويد إن "هجمات" تسببت في تسرب الغاز، دون أن تذكر من تشتبه في تنفيذه هذه الهجمات. 
وفي روسيا، بدأ جهاز الأمن الاتحادي تحقيقاً في الأضرار التي لحقت بخطي أنابيب الغاز، باعتبارها عملاً ناتجاً عن "إرهاب دولي"، وفق ما نقلته وكالة "إنترفاكس" للأنباء عن مكتب المدعي العام الروسي الأربعاء.
 
(الشرق)
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