مناورات مشتركة بين اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية

أعلنت قوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية، الخميس، أن القوات البحرية اليابانية والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ستشارك في مناورات عسكرية مشتركة، الجمعة.



وأضافت أن المناورات تشمل تدريبات مضادة للغواصات وستُجرى في بحر اليابان، الذي تسميه كوريا الجنوبية البحر الشرقي.

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