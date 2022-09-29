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عربي-دولي

رئيس الصين: بكين تولي أهمية كبيرة لتعزيز العلاقات مع طوكيو

Lebanon 24
29-09-2022 | 03:00
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ذكر التلفزيون الصيني أن الرئيس شي جين بينج قال في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الخميس، إنه يولي أهمية كبيرة لتعزيز العلاقات الصينية اليابانية.

وأضاف التلفزيون أن شي أبدى استعداده للعمل مع رئيس وزراء اليابان لتعزيز العلاقات بين البلدين. وقال التلفزيون إن الاتصال الهاتفي جاء لتبادل التهاني بالذكرى الخمسين لتطبيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
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