أردوغان: هذا ما تم بحثه مع بوتين

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إنه ناقش بناء محطة للطاقة النووية في مدينة سينوب التركية على ساحل البحر الأسود مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال أردوغان للصحفيين: "نحن نخطط لاتخاذ خطوات بشأن مسألة بناء محطة للطاقة النووية في سينوب. ولقد ناقشنا هذه المسألة باستفاضة مع السيد بوتين، ونواصل مناقشاتنا".

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