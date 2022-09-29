Advertisement

عربي-دولي

أردوغان: هذا ما تم بحثه مع بوتين

Lebanon 24
29-09-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-995274-638000338902483240.jpg
Doc-P-995274-638000338902483240.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إنه ناقش بناء محطة للطاقة النووية في مدينة سينوب التركية على ساحل البحر الأسود مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال أردوغان للصحفيين: "نحن نخطط لاتخاذ خطوات بشأن مسألة بناء محطة للطاقة النووية في سينوب. ولقد ناقشنا هذه المسألة باستفاضة مع السيد بوتين، ونواصل مناقشاتنا".
Advertisement
وتعمل روسيا حاليا في بناء محطة أكويو للطاقة النووية في مقاطعة مرسين الجنوبية التركية.
ووقعت موسكو وأنقرة اتفاقا بشأن بناء محطة أكويو للطاقة النووية في مقاطعة مرسين في عام 2010. وستكون أول محطة للطاقة النووية يتم بناؤها في تركيا.
وبعد تشغيل جميع وحدات الطاقة الأربع المجهزة بمفاعلات "القدرة المائي - المائي" من الجيل "الثالث بلس" المصممة في روسيا، من المتوقع أن تولد محطة الطاقة النووية 35 مليار كيلووات ساعة من الطاقة وتلبي ما يصل إلى 10٪ من الطلب على الطاقة في تركيا.
ومن المتوقع أن يتم تشغيل الوحدة الأولى في عام 2023، في حين سيتم توصيل الوحدات الثلاث المتبقية بالشبكة بحلول عام 2026.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:30 | 2022-09-29
10:00 | 2022-09-29
09:57 | 2022-09-29
09:45 | 2022-09-29
09:30 | 2022-09-29
09:00 | 2022-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website