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قطع الكهرباء عن مليون مسكن: "إيان" وصل إلى فلوريدا.. ومخاوف من فيضانات "كارثية" (صور)

Lebanon 24
29-09-2022 | 02:00
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وصل الإعصار "إيان" إلى اليابسة في غرب فلوريدا، عصر أمس الأربعاء، ترافقه رياح عاتية بلغت سرعتها 240 كلم/ساعة وأمطار غزيرة، مما تسبّب بقطع التيار الكهربائي عن مليون مسكن في الولاية الأميركية الجنوبية.

 

وذكر المركز الأميركي للأعاصير أنّ "إيان" دخل الأراضي الأميركية من ساحل كايو كوستا في جنوب غرب فلوريدا في تمام الساعة 15:05 (19:05 ت غ)، مشيراً إلى أنّه إعصار من الفئة الرابعة على سلّم تصاعدي من 5 درجات.

 

 
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وحذّر المركز ومقرّه ميامي من أنّ إيان "إعصار خطير للغاية" وقد تسبّب منذ الآن بفيضانات "كارثية".

 

وتسبّب الإعصار بقطع التيار الكهربائي عن أكثر من مليون مسكن في فلوريدا، بحسب موقع "باور آوتدج" المتخصص.

 

وقال الموقع إنّ غالبية هذه المساكن تقع على مقربة من المسار الذي سلكه الإعصار، مشيراً إلى أنّه في بعض المقاطعات الساحلية انقطع التيار الكهربائي عن معظم المساكن.

IAN DEVASTADOR: golpeando esta tarde cayo Costa, Florida Miami, con una velocidad de 150 km/h categoría 4#miami #todoennoticias pic.twitter.com/gK7qJrN5ub

 
 

ولاية فلوريدا

تعد منطقة فلوريدا الساحلية الأكثر تعرضا لخطر هبوط الإعصار على اليابسة في الولايات المتحدة، إذ أنها تضم شواطئ رملية ممتدة لمسافة أميال وعشرات من الفنادق داخل منتجعات.

 

وحذر حاكم الولاية رون ديسانتيس من أن الإخلاء سيصبح أصعب لأن الرياح المتزايدة ستجبر السلطات قريبا على إغلاق جسور الطرق السريعة.

 

كما ألغت 60 منطقة تعليمية في فلوريدا الدراسة بسبب الإعصار، وتم فتح أكثر من 175 مركز إجلاء على مستوى الولاية.

 

هذا وأبلغت شركات طيران عن إلغاء أكثر من 2000 رحلة جوية بسبب العاصفة مع إغلاق مطار سانت بطرسبرغ- كليرووتر الدولي ومطار تامبا الدولي.

 

وأعلنت شركة "والت ديزني" أنها ستغلق متنزهاتها المائية في فلوريدا اليوم الخميس.

 

كما عطلت العاصفة صناعة الطاقة في ساحل الخليج، حيث تم إجلاء الموظفين من 14 منصة إنتاج، مما أدى إلى توقف نحو 11 بالمئة من إنتاج النفط في المنطقة.

(سكاي نيوز)

المصدر: سكاي نيوز
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