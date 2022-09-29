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عربي-دولي

بايدن مرتبكا يسأل عن متوفاة بين الحضور: جاكي أين أنت؟ (فيديو)

Lebanon 24
29-09-2022 | 00:58
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هفوة جديدة ارتكبها الرئيس الأميركي جو بايدن، خلال مؤتمر حول المجاعة وأزمة الغذاء في العالم مساء أمس.

فقد أذهل الرئيس الديمقراطي الحضور بسؤاله عن جاكي والورسكي، العضو في الكونغرس، التي توفيت الشهر الماضي بحادث سيارة عن عمر 58 عاماً.
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إذ قال خلال حديثه: جاكي أين أنت، هل أنت هنا؟ وأضاف "أعتقد أنها ستكون هنا".
 


وكان بايدن نفسه أصدر بيانًا قبل أسابيع فقط، نعى فيه السياسية الجمهورية والورسكي، معبراً عن حزنه وصدمته لفقدانها، ومقدما العزاء لعائلتها.

ما دفع البيت الأبيض لاحقا إلى توضيح ما جرى. إذ أعادت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، سبب ارتباك الرئيس إلى حضور جاكي في ذهنه أثناء ترؤسه لهذا المؤتمر، لاسيما أن الراحلة كانت ساعدت في تنظيمه.

كما أضافت أن بايدن كان يفكر أيضًا في استضافة عائلة والورسكي في وقت لاحق هذا الأسبوع، ما دفعه ربما إلى تسميتها خطأ.
 
وأردفت قائلة: "كان يفكر فيها وهو يسمي الناس وأبطال الكونغرس الذين سلطوا الضوء على تلك القضية المهمة جدا، فحصل اللغط".

كذلك اعتبرت أن مثل تلك اللحظات قد تحصل مع العديد من الناس، حين يتحدثون عن أشخاص حاضرين في ذهنهم.

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