رئيس الوزراء الأرميني: أذربيجان هاجمت سيادة بلادنا



وكتب باشينيان على تويتر: "نتيجة لهجوم أذربيجاني جديد، قتل 3 جنود أرمن اليوم داخل أراضي أرمينيا".

Advertisement وأضاف: "هذا هجوم ضد استقلال أرمينيا وسيادتها وديمقراطيتها. يجب إدانة الغزو الأذربيجاني ووقفه". قال رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، إن أذربيجان نفذت هجمات جديدة على سيادة أرمينيا وديمقراطيتها.وكتب باشينيان على تويتر: "نتيجة لهجوم أذربيجاني جديد، قتل 3 جنود أرمن اليوم داخل أراضي أرمينيا".وأضاف: "هذا هجوم ضد استقلال أرمينيا وسيادتها وديمقراطيتها. يجب إدانة الغزو الأذربيجاني ووقفه".

واتهمت وزارة الدفاع الأرمينية، يوم الأربعاء، أذربيجان بقصف مواقع أرمينية بقذائف الهاون على الحدود، قائلة إن ثلاثة جنود أرمن قتلوا.

بدورها، قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية إن الجيش الأذربيجاني تعرض لإطلاق النار من القوات المسلحة الأرمينية، لافتة إلى أن جنديا أذربيجانيا أصيب.