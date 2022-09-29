هل ستضم روسيا الأراضي الأوكرانية المحتلة هذا الأسبوع؟

أنهت روسيا إجراء "الاستفتاءات" في أوكرانيا المحتلة، مما يمهد الطريق لضم المزيد من الأراضي الأوكرانية ذات السيادة. هدد الكرملين بضم تلك الأراضي في وقت مبكر من هذا الأسبوع، حيث تحاول موسكو ابتزاز أوكرانيا لوقف هجومها المضاد الناجح. ولكن مع تصميم كييف - المدعومة من الغرب - على وصف خطوة بوتين بالخدعة، كيف يمكن أن يحدث كل هذا؟

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بحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، "اختتمت روسيا إجراء "استفتاء" وهمي على الأراضي المحتلة في أوكرانيا في أربع مناطق: دونيتسك، ولوهانسك، وخيرسون، وزابوريجيا، حيث طالبت فيه الناخبين بطلب الانضمام إلى الاتحاد الروسي. أشرف جنود روس مسلحون على التصويت في الأراضي الأوكرانية المحتلة، حيث فر الكثير من المؤيدين للحكومة الأوكرانية من السيطرة الروسية، ووصفه الأوكرانيون بأنه تصويت تم إجراؤه تحت تهديد السلاح. وكما هو متوقع، حصلت موسكو على "النتائج" التي أرادتها. مع وجود طلب مختوم (وغير معترف به عالميًا) للانضمام، تستعد الحكومة الروسية الآن لضم المناطق الأربعة، والتي تشمل بعض الأراضي التي لا تخضع حاليًا للسيطرة الروسية. ولكن، لماذا يقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بهذا الأمر؟".

تابعت الصحيفة، "في الأسابيع الأخيرة، خسرت روسيا قوتها في ساحة المعركة. استولى الهجوم المضاد الأوكراني الذي بدأ الشهر الماضي على أكثر من 3000 ميل مربع في غضون أسابيع فقط. تم طرد قوات بوتين من معظم منطقة خاركيف، وذلك بعد أن وعدوا السكان المحليين بأن "روسيا جاءت إلى الأبد"، كما وبدأت القوات الروسية في فقدان الأراضي في دونيتسك ولوهانسك التي سيطرت عليها منذ قبل 24 شباط. هذا الأمر عرض موسكو للإذلال. ويقول محللون إن روسيا تنفذ عمليات الضم الآن من أجل وقف تراجعها. من خلال إعلان هذه الأراضي كجزء من روسيا، تهدد موسكو برد ساحق، بما في ذلك هجوم نووي محتمل، كجزء من حرب دفاعية ما لم توقف أوكرانيا جهودها الناجحة لتحرير أراضيها. من خلال التهديد بتصعيد كبير، تسعى روسيا إلى إبطاء خسائرها حتى تتمكن قواتها من إعادة تجميع صفوفها. إذاً، ما هو الجدول الزمني للضم الروسي؟".

أضافت الصحيفة"توقع الكثيرون أن يلقي بوتين خطابًا أمام مجلس الاتحاد يوم الجمعة، 30 أيلول، مع قرار بضم الأراضي رسميًا. بموجب القانون، يجب تقديم هذه المعاهدات أولاً إلى مجلس الاتحاد، الهيئة العليا للبرلمان الروسي، ثم على بوتين للتوقيع عليها. يمكن تنظيم ذلك في وقت قصير. لكن الآن أشار مجلس الاتحاد إلى أنه لن يعقد جلسة خاصة يوم الجمعة. إذا كان هذا صحيحًا، فإن الجلسة التالية المخطط لها ستعقد في 4 تشرين الأول، وهو يوم الجمعة المقبل. قد يشير ذلك إلى أن روسيا في استراحة لتعليق المفاوضات مع كييف والغرب بهدف إبطاء تقدم أوكرانيا، أو أنها تختبر الدعم المحلي للضم. لكن مع قلة الثقة بالرئيس الروسي في الخارج، يبدو أن الصفقة غير مرجحة ويبدو أن الضم هو النتيجة الأكثر ترجيحًا. ولكن، ماذا قد يحدث بعد عملية الضم؟".

بحسب الصحيفة، "هذا هو السؤال الرئيسي. وأشار بوتين ومسؤولون كبار آخرون إلى أنهم سيبدأون في التعامل مع الهجمات على المناطق المضمومة على أنها هجمات على أراض روسية ذات سيادة. وسبق أن اتهمت روسيا أوكرانيا بشن ضربات عبر الحدود خلال الحرب، بما في ذلك في منطقة بيلغورود وفي قاعدة جوية روسية في شبه جزيرة القرم المحتلة، التي تزعم موسكو أنها تابعة لها. ومع ذلك،تقول موسكو الآن إنها جادة وتهدد بالتصعيد.في ما يتعلق بالعمليات العسكرية، قد تبدأ روسيا في استهداف المزيد من المراكز السكانية والمباني الحكومية بصواريخها المتبقية، على غرار الضربات التي استهدفت البنية التحتية للطاقة الأوكرانية بالقرب من خاركيف في وقت سابق من هذا الشهر. قد تبدأ موسكو أيضًا، على الأرجح، في إجراء تدريبات نووية أو حتى تنفيذ ضربات نووية تكتيكية لتخويف الغرب. كما أنها تقوم بحشد الرجال إلى الجبهة للحفاظ على الصفوف ومنع روسيا من خسارة المزيد من الأراضي للهجوم المضاد الأوكراني. في الداخل، قد تغلق روسيا الحدود أو تفرض الأحكام العرفية في بعض المناطق. يمكن أن تشمل الإجراءات المنصوص عليها في الأحكام العرفية مصادرة الممتلكات، وفرض حظر التجول، واعتقال منتقدي الحكومة، ومعسكرات الاعتقال للمواطنين الأجانب، وغيرها من الإجراءات القاسية التي من شأنها أن تجعل الحياة في روسيا مشابهة لحياة الدولة التوتاليتارية".

وعن الرد الغربي، رأت الصحيفة أن "أوكرانيا سبق وقالت إنها لن تقبل الابتزاز النووي الروسي، وهي عازمة على تحرير كل الأراضي التي احتلتها روسيا منذ بداية الحرب. وافق المسؤولون الغربيون، قائلين إنهم وجهوا تحذيرات صارمة للغاية إلى الكرملين بعدم تصعيد هذا الصراع من خلال استخدام أسلحة قوية، بما في ذلك الخيار النووي، وهذا يوفر حالة من عدم اليقين بشكل لا يصدق في الأيام المقبلة. قال بوتين، عندما وجه تهديده، مباشرة إن "هذه ليست خدعة". قد تكون خدعة لكن الرئيس الروسي سيتعرض لضغوط شديدة من أجل الاحتفاظ بالأرض التي استولى عليها".

وختمت الصحيفة، "على المدى الطويل، يبدو أن لدى بوتين الهدف عينه: السيطرة السياسية على أوكرانيا. في حين قال قبل الحرب إنه يريد ضمانات أمنية بشأن عدم توسع الناتو، أصبح من الواضح الآن أنه يسعى لتغيير النظام في كييف والسيطرة على المستقبل السياسي للبلاد. ربما لن يرضيه ضم الأراضي في شرق أوكرانيا. في حين أنه يريد وقف التقدم الأوكراني على المدى القصير وإعطاء قواته وقتًا لإعادة تجميع صفوفها، يتوقع الكثيرون أنه سيرغب في العودة إلى موقع الهجوم بمجرد أن تصبح قواته جاهزة".