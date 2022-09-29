الحرب الروسية-الأوكرانية: هل بدأت أسلحة الولايات المتحدة وأوروبا تنفد؟

Advertisement

في صناعة الأسلحة الأميركية، يبلغ مستوى الإنتاج الطبيعي لقذائف المدفعية لمدفع هاوتزر عيار 155 ملم - وهو سلاح مدفعي ثقيل طويل المدى يُستخدم حاليًا في ساحات القتال في أوكرانيا - حوالي 30 ألف طلقة سنويًا في وقت السلم، بحسب شبكة "سي إن بي سي" الأميركية.وكتبت الصحيفة" يستخدم الجنود الأوكرانيون الذين يقاتلون القوات الروسية الغازية هذه الكمية في غضون أسبوعين تقريبًا. هذا وفقًا لما قاله ديف دي روش، الأستاذ المشارك والزميل العسكري الأول في جامعة الدفاع الوطني الأميركية، وهو أمرٌ مقلق. قال دي روش لشبكة "سي إن بي سي"، "أنا قلق للغاية. ما لم يكن لدينا إنتاج جديد، والأمر قد يستغرق شهورًا لزيادة الإنتاج، فلن تكون لدينا القدرة على تزويد الأوكرانيين". والأمر ينطبق على أوروبا أيضاً. وقال جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق من هذا الشهر، "لن أقول إن المخزونات العسكرية لمعظم الدول الأوروبية الأعضاء في الناتو كانت مستنفدة، لكنها استنفدت بنسبة عالية، لأننا قدمنا الكثير من القدرات للأوكرانيين". عقد الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ اجتماعا خاصا لمديري الأسلحة في الحلف يوم الثلاثاء لمناقشة سبل إعادة تعبئة مخزونات الأسلحة لدى الدول الأعضاء. يشير المحللون العسكريون إلى مشكلة جذرية: كانت الدول الغربية تنتج الأسلحة بكميات أقل بكثير خلال وقت السلم، حيث اختارت الحكومات تقليص التصنيع المكلف للغاية وإنتاج الأسلحة فقط حسب الحاجة. لم يعد يتم إنتاج بعض الأسلحة التي أوشكت على النفاد، ويلزم إنتاجها يدا عاملة عالية المهارة والخبرة. في الواقع، قال ستولتنبرغ خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي إن أعضاء الناتو بحاجة إلى إعادة الاستثمار في قواعدهم الصناعية في قطاع الأسلحة. قال ستولتنبرغ لصحيفة نيويورك تايمز: "نحن نعمل الآن مع الصناعة لزيادة إنتاج الأسلحة والذخيرة"، مضيفًا أن الدول بحاجة إلى تشجيع صانعي الأسلحة على توسيع قدراتهم على المدى الطويل من خلال تقديم المزيد من طلبات الأسلحة. لكن تكثيف الإنتاج الدفاعي ليس بالأمر السهل أو السريع".هل قدرة الولايات المتحدة على الدفاع عن نفسها في خطر؟الجواب المختصر هو لا، بحسب الشبكة. وتابعت، "كانت الولايات المتحدة إلى حد بعيد أكبر مورد للمساعدات العسكرية لأوكرانيا في حربها مع روسيا، حيث قدمت حزم أسلحة بقيمة 15.2 مليار دولار حتى الآن منذ غزت موسكو جارتها في أواخر شباط. لقد غيرت العديد من الأسلحة الأميركية الصنع قواعد اللعبة بالنسبة للأوكرانيين، ولا سيما مدافع الهاوتزر عيار 155 ملم والمدفعية الثقيلة البعيدة المدى مثل "هيمارس" من صنع شركة لوكهيد مارتن. وقالت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إنها ستدعم حليفتها أوكرانيا "مهما تطلب الأمر" لهزيمة روسيا. هذا يعني الكثير من الأسلحة. نفدت الولايات المتحدة بشكل أساسي من مدافع الهاوتزر عيار 155 ملم التي قدمتها لأوكرانيا؛ لإرسال المزيد، سيتعين عليها أن تستعين بمخزونها الخاص المخصص للوحدات العسكرية الأميركية التي تستخدمها للتدريب والاستعداد. لكن المحللين العسكريين يقولون إن هذا أمر محظور بالنسبة للبنتاغون، مما يعني أنه من غير المرجح أن تتأثر الإمدادات المخصصة للعمليات الأميركية. قال مارك كانسيان، العقيد السابق في مشاة البحرية الأميركية ومستشار كبير في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، "هناك عدد من الأنظمة التي أعتقد أن وزارة الدفاع قد وصلت إلى مرحلة لا ترغب فيها في تقديم المزيد من هذا النظام المعين إلى أوكرانيا". وقال كانسيان إن ذلك لأن "الولايات المتحدة بحاجة إلى الاحتفاظ بمخزونات لدعم خطط الحرب"."وأضافت الصحيفة، "ما يعنيه هذا بالنسبة للقوات الأوكرانية هو أن بعضًا من أهم معدات ساحة المعركة - مثل مدافع الهاوتزر عيار 155 ملم - يجب استبدالها بأسلحة أقدم وأقل مثالية مثل مدافع هاوتزر عيار 105 ملم، والتي تتمتع بحمولة أصغر ونطاق أقصر. يقول دي روش: "هذه مشكلة بالنسبة للأوكرانيين، لأن النطاق مهم في هذه الحرب. هذه حرب مدفعية". الأسلحة الأخرى التي تعتمد عليها أوكرانيا والتي تم تصنيفها الآن على أنها "محدودة" في المخزون الأميركي تشمل قاذفات "هيمارس" وصواريخ جافلين وصواريخ ستينجر وM777 هاوتزر وذخيرة عيار 155 ملم. اكتسبت جافلين، التي أنتجتها "رايتيون" و"لوكهيد مارتين"، دورًا مبدعًا في أوكرانيا - كان الصاروخ المضاد للدبابات الذي يتم إطلاقه من على الكتف والموجه بدقة لا غنى عنه في محاربة الدبابات الروسية. لكن الإنتاج في الولايات المتحدة منخفض بمعدل حوالي 800 سنويًا، وقد أرسلت واشنطن الآن حوالي 8500 إلى أوكرانيا، وفقًا لـ CSIS - ما يعادل أكثر من عقود من الإنتاج. أمر البنتاغون بمئات الملايين من الدولارات من جافلين الجديدة، لكن تكثيف العمل يستغرق وقتًا - لا يمكن تسريع العديد من الموردين الذين يوفرون المواد الكيميائية ورقائق الكمبيوتر لكل صاروخ بشكل كافٍ. كما أن تعيين الأشخاص وفحصهم وتدريبهم لبناء التكنولوجيا يستغرق وقتًا أيضًا. قال كانسيان إن الأمر قد يستغرق ما بين سنة وأربع سنوات للولايات المتحدة لزيادة الإنتاج الإجمالي للأسلحة بشكل كبير".وبحسب الشبكة، "في غضون ذلك، يمكن لأوكرانيا البحث عن موردين في مكان آخر - على سبيل المثال كوريا الجنوبية، التي لديها قطاع أسلحة هائل، وفي آب وقعت صفقة بيع إلى بولندا مقابل ما قيمته 5.7 مليار دولار من الدبابات ومدافع الهاوتزر. سيتعين على القوات الأوكرانية أيضًا العمل بأسلحة بديلة غالبًا ما تكون أقل مثالية.يعتقد جاك واتلينغ، الخبير في الحرب البرية في المعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن، أنه لا يزال هناك مجال واسع لأوكرانيا لتزويد نفسها بالعديد من الأسلحة التي تحتاجها. وأضاف واتلينج: "هناك وقت كاف لحل هذه المشكلة قبل أن تصبح حرجة من حيث زيادة التصنيع"، مشيرًا إلى أن كييف يمكنها الحصول على ذخيرة معينة من دول لا تحتاجها على الفور، أو مخزونها على وشك الانتهاء. قال واتلينج: "لذلك يمكننا الاستمرار في إمداد أوكرانيا، ولكن هناك نقطة حيث سيحتاج الأوكرانيون إلى توخي الحذر بشأن معدل إنفاقهم، لأنه لا يوجد إمدادات غير محدودة".