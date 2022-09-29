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قادة دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوروجيا في موسكو للقاء بوتين

Lebanon 24
29-09-2022 | 06:00
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وصل قادة ورؤساء جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيا وخيرسون إلى موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولاستكمال الإجراءات القانونية لتصبح تلك المناطق جزءا لا يتجزأ من روسيا.

ونقلت "روسيا اليوم" عن نائب رئيس إدارة منطقة خيرسون، كيريل ستريموسوف قوله :"إنه من المقرر عقد اجتماع بين رؤساء جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين والأراضي المحررة في خيرسون وزابوروجيا مع الرئيس الروسي".
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اضاف: "إن الطائرة التي تقل زعماء مناطق جمهورتي دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوروجيا هبطت في موسكو، ونشرت صورة مشتركة في إطار استكمال الإجراءات القانونية لتصبح تلك المناطق جزءا من روسيا".

من جهته قال رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باسنيك: "إنه وصل إلى موسكو لاستكمال الإجراءات القانونية لتصبح الجمهورية جزءا من روسيا".
المصدر: روسيا اليوم
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