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عربي-دولي

بعد قضية "التهرب الضريبي".. الكشف عن ثروة ترامب

Lebanon 24
29-09-2022 | 06:30
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كشفت مجلة "فوربس" عن حجم الزيادة في صافي ثروة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب منذ تركه منصبه في كانون الثاني من العام الماضي.

وقدّرت المجلة صافي ثروة ترامب بـ3.2 مليار دولار، بزيادة 700 مليون دولار عما كانت عليه في ايلول 2021.
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وسبق لـ"فوربس" أن قدّرت ثروة ترامب في عام 2016 بـ3.7 مليار دولار، وفقما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتراجعت ثروة ترامب بأكثر من مليار في عامي 2020 و2021، في الوقت الذي كان فيه جائحة كوفيد-19 تعيث فسادا في الاقتصاد العالمي. وبيّنت "فوربس" أن ترامب بات يحتل المركز 343 في قائمة أغنى 400 شخصية في أميركا، الصادرة عنها في شهر سبتمبر، بعدما كان قد خرج منها العام الماضي.

ما هو مصدر ثروة ترامب الرئيسي؟
* تقدر قيمة نوادي الغولف والمنتجعات الخاصة بترامب بـ 740 مليون

*  معظم صافي ثروة ترامب في عام 2022 عبارة عن عقارات. 
* يقدر أن لديه 880 مليون دولار في عقارات مدينة نيويورك وحدها. 
 
* تشكل وسائل التواصل الاجتماعي والعلامة التجارية الخاصة بترامب أيضا جزء كبيرا من صافي ثروته.
 تهرب ضريبي

* رفعت المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيشا جيمس، هذا الشهر، دعوى مدنية ضد ترامب و3 من أولاده، في إطار التحقيق حول الممارسات الضريبية.
 
* المدعية العامة تطالب بتعويضات بقيمة 250 مليون دولار باسم ولاية نيويورك، وبمنع ترامب وأولاده دونالد جونيور وإيفانكا وإريك من إدارة شركات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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