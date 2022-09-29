الناتو يتعهد برد حازم على أي هجمات على الحلفاء

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قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ اليوم: "إن أي هجوم متعمد يستهدف البنية التحتية للحلفاء سيقابل برد حازم"، في أعقاب ما وصفها بأعمال "تخريب" استهدفت خطوط أنابيب نورد ستريم.وذكر الحلف في بيان، اوردته وكالة "رويترز" :"تشير كافة المعلومات المتاحة حاليا إلى أن هذا (التسريب في خطوط غاز) حدث نتيجة أعمال تخريب متعمدة ومتهورة وغير مسؤولة".أضاف: "نحن، كحلفاء، ملتزمون بالاستعداد والردع والدفاع في مواجهة الأساليب القسرية في استخدام الطاقة من جانب جهات حكومية وغير حكومية. وأي هجوم متعمد ضد البنية التحتية الحيوية للحلفاء سيقابل برد موحد وحازم".