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عربي-دولي

الناتو يتعهد برد حازم على أي هجمات على الحلفاء

Lebanon 24
29-09-2022 | 07:30
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قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ اليوم: "إن أي هجوم متعمد يستهدف البنية التحتية للحلفاء سيقابل برد حازم"، في أعقاب ما وصفها بأعمال "تخريب" استهدفت خطوط أنابيب نورد ستريم.

وذكر الحلف في بيان، اوردته وكالة "رويترز" :"تشير كافة المعلومات المتاحة حاليا إلى أن هذا (التسريب في خطوط غاز) حدث نتيجة أعمال تخريب متعمدة ومتهورة وغير مسؤولة".
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أضاف: "نحن، كحلفاء، ملتزمون بالاستعداد والردع والدفاع في مواجهة الأساليب القسرية في استخدام الطاقة من جانب جهات حكومية وغير حكومية. وأي هجوم متعمد ضد البنية التحتية الحيوية للحلفاء سيقابل برد موحد وحازم".
المصدر: العربية
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