الكرملين يشتبه في ضلوع دولة أجنبية في تسرب الغاز من خطي أنابيب نورد ستريم

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أعلن الكرملين اليوم أنه يشتبه في "ضلوع" دولة أجنبية في تسرب الغاز من 4 مواقع في خطي أنابيب نورد ستريم 1 و2 في بحر البلطيق، لكن من دون تسمية دولة معينة، حسبما افادت "وكالة الصحافة الفرنسية".وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافة: "من الصعب جدًا تصوّر أن يحصل عمل إرهابي كهذا من دون ضلوع دولة ما"، داعيًا من جديد إلى إجراء "تحقيق عاجل".ورأى أن "الوضع خطر للغاية" بعدما فتحت روسيا أمس تحقيقًا في "عمل إرهابي دولي".وردًا على سؤال عن إمكان إجراء تحقيق دولي بمشاركة دول أخرى، قال إن "الكثير من الأسئلة تُطرح" خصوصًا عن واقع "نقص التواصل وتردد عدد كبير من الدول في التواصل" مع روسيا، على خلفية الهجوم الروسي على أوكرانيا.ورُصد صباح اليوم تسرّب للغاز من موقع رابع في أنبوب نورد ستريم في بحر البلطيق، بعد تسجيل تسرب من 3 مواقع هذا الأسبوع.