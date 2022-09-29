فنلندا تحظر على الروس الحاملين تأشيرات سياحة أوروبية دخول أراضيها

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أعلنت الحكومة الفنلندية اليوم أن فنلندا ستغلق حدودها اعتبارًا من منتصف هذه الليلة (21,00 بتوقيت غرينتش) أمام المواطنين الروس الحاملين تأشيرات سياحة أوروبية لفضاء شينغن، في مواجهة زيادة أعداد الوافدين من روسيا إلى أراضيها، وفق "وكالة الصحافة الفرنسية".وأكد وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو، خلال مؤتمر صحافي، أن إعلان روسيا التعبئة "الجزئية" لعناصر الاحتياط للقتال في أوكرانيا، التي أدت إلى تدفق الروس إلى البلد الواقع في شمال أوروبا، كان "لها الأثر الكبير" في اتخاذ هذا القرار.