برلين تعلن تخصيص 200 مليار يورو لتحديد سقف لأسعار الطاقة

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أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس تخصيص 200 مليار يورو لتحديد سقف لأسعار الطاقة وتخفيف العبء عن المستهلكين الناجم عن التضخم الذي يستمر بالارتفاع منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، على ما ذكرت" وكالة الصحافة الفرنسية".وأكد شولتس خلال مؤتمر صحافي في برلين في ختام مفاوضات حكومية حول اعتماد خطة دعم جديدة للقدرة الشرائية "الأسعار يجب أن تنخفض (..) وستبذل الحكومة الألمانية قصارى جهدها لتخفيضها" للأسر والشركات على حد سواء.