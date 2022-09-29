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خطة بريطانية لتدفئة منازل أصحاب الدخول المنخفضة بالعوازل

Lebanon 24
29-09-2022 | 11:00
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ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن الحكومة أعدت خطة لكفاءة الطاقة ستخصص ما يعادل 1.62 مليار دولار، لتدفئة 130 ألف منزل لأصحاب الدخول المنخفضة في البلاد بالعوازل.

ويرى مسؤولو الطاقة إن هذه الخطوة ستوفر على السكان ما بين 400 إلى 700 جنيه إسترليني سنويا من فواتير الكهرباء لكل منزل. سيتم توزيع الأموال اللازمة لتحديث المنازل بين السلطات الإقليمية والمنظمات القائمة على الإسكان الاجتماعي.
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يشمل هذا البرنامج لتحسين العزل الحراري للمنازل عزل الجدران والأقبية، والزجاج المزدوج، وكذلك تركيب المضخات الحرارية والألواح الشمسية. في الوقت الحالي، تعد كفاءة استخدام الطاقة في المنازل الخاصة البريطانية من أدنى المستويات في أوروبا.

وصرّح وزير الطاقة البريطاني جاكوب ريس موغ بأن تنفيذ الخطة "سيجعل المنازل في جميع أنحاء إنجلترا أكثر دفئا وأرخص تكلفة"، مضيفا ن ذلك سيؤدي إلى "نمو اقتصادي هائل وزيادة في القطاع الأخضر وخلق آلاف الوظائف".

المصدر: روسيا اليوم
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