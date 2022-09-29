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عربي-دولي

بعد قرار بوتين... كم بلغ عدد الروس الذين فرّوا من البلاد؟

Lebanon 24
29-09-2022 | 09:57
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تزامناً مع إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التعبئة الجزئية، قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية إن النزوح الجماعي الروسي يشهد فرار 180 ألف شخص إلى ثلاثة دول مجاورة فقط مع احتمال أن تكون الحصيلة الكاملة أعلى بكثير.
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وذكرت المخابرات العسكرية البريطانية، أن أعداد الأشخاص في سن التجنيد الذين غادروا روسيا منذ إعلان "التعبئة الجزئية" "تتجاوز حجم إجمالي قوة الغزو التي أرسلتها روسيا في شباط 2022".

وبحسب وزارة الداخلية في كازاخستان، فإن ما يقرب من 100 ألف روسي دخلوا البلاد.

كذلك، سافر آلاف الروس إلى تركيا، وهي وجهة سياحية شهيرة أصبحت الآن مركزا للمنفيين الروس الفارين من التجنيد، حيث وصلوا على متن رحلات تجارية مزدحمة خلال الأسبوع الماضي وحتى على طائرات مستأجرة.

(الحرة)
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