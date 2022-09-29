بتقنية الفاصل الزمني... فيديو يُظهر فيضان شوارع في فلوريدا جراء الإعصار "إيان"

أظهر فيديو جديد تم تصويره بتقنية الفاصل الزمني من كاميرا مراقبة في مدينة فورت مايرز بولاية فلوريدا الأميركية، الموجة الهائلة من إعصار "إيان" التي غمرت شوارع المدينة بأكملها.



ويذكر أنه بالإضافة إلى الفيضانات الناجمة عن هبوب العاصفة، هناك توقعات لسقوط كميات أمطار تصل إلى ما يعادل نسبته 3 أشهر من الأمطار في الساعات والأيام القادمة.

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(سي ان ان)