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إقتصاد

محاكمة رجل أعمال وصاحب صيدليات مشهورة في دولة عربيّة... ما القصة؟ (صورة)

Lebanon 24
29-09-2022 | 13:30
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خضع رجل الأعمال المصري أحمد العزبي، صاحب سلسلة صيدليات العزبي الشهيرة، لتحقيقات موسعة في محكمة القاهرة الجديدة، بعد توقيفه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من توقيف العزبي بعد صدور أحكام قضائية بحقه فى عدة قضايا. وكشفت التحقيقات أنه مثل أمام جهات التحقيق في التجمع الخامس، في محكمة القاهرة الجديدة، حيث بينت التحقيقات أنه هارب من أحكام وصلت لـ270 حكما قضائيا، بإجمالي 547 سنة حبس.
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كما بينت مصادر مطلعة على التحقيقات أن العزبي، صادرة بحقه أحكام بكفالات مالية تخطت قيمتها 13 مليون جنيه.
 
القبض على مالك أشهر صيدليات في مصر


(روسيا اليوم - القاهرة 24)
 
 

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