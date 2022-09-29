زاخاروفا: المساعدة المالية الأمريكية لأوكرانيا ستصل إلى "مبلغ فلكي"

صرحت الخارجية الروسية، بأن المساعدات المالية الأميركية لكييف ستصل قريبا إلى مبلغ فلكي لكن ذلك لن يساعد على استعادة السيطرة على المناطق المحررة الأربعة التي قررت الانضمام إلى روسيا.

وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إلى أن المساعدة المالية الأميركية ستصل قريبا إلى "مبلغ فلكي" يقدر بنحو 26 مليار دولار.



وقالت زاخاروفا، في إفادة صحفية اليوم الخميس: "قريبا سيصل حجم الدعم المالي الأميركي لنظام زيلينسكي إلى مبلغ فلكي عند 26 مليار دولار، منذ تنصيب بايدن أنفقت واشنطن وحدها وللاحتياجات العسكرية فقط أكثر من 14 مليار دولار".



وأضافت: "لن يساعد أي مبلغ من المال نظام كييف على استعادة سيطرته على الأشخاص الذين اختاروا الحرية بدلا من الإكراه. لا ينبغي لنظام كييف الاعتماد على المساعدة من الخارج وعلى محاولات تغيير الوضع داخل بلدنا. لم ولن ينجحوا".



وأشارت إلى أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرا في الكونغرس الأميركي حول تخصيص مساعدات جديدة لنظام كييف بمبلغ 12 مليار دولار يعد تأكيدا آخر على أن الولايات المتحدة أصبحت بالفعل طرفا في النزاع في أوكرانيا.



وعن طريقة إنفاق الأموال، أكدت المسؤولة الروسية أن معظم الأموال ستذهب لشراء الأسلحة، وتساءلت: "ما الغرض من (الأموال) هل (لبناء) المدارس والمستشفيات أو خط أنابيب الغاز أو خط أنابيب النفط؟ أم لشراء الكتب المدرسية؟ ودفع الدعم المادي للفقراء ومكافحة الوباء؟ لا بالطبع فحصة الأسد ستذهب مرة أخرى لشراء أسلحة لكييف وبالطبع ستذهب إلى جيوب أولئك الذين يخصصون كل هذا".

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(روسيا اليوم)