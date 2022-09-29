الكونغرس الأميركي: نستحق زعيما أفضل بكثير!

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غرد سياسيون وصحفيون أميركيون عبر حساباتهم في "تويتر" على بحث الرئيس الأميركي جو بادين عن عضو الكونغرس المتوفاة جاكي فالورسكي خلال مؤتمر في واشنطن.حيث علقت فيكي هارتزلر عضو مجلس النواب في ولاية ميسوري بأن ما فعله بايدن كان خطأ مخزيا.في حين علق آرثر شوارتز ساخرا بأن اعتقاد بايدن بأن عضو الكونغرس فالورسكي التي أصيب بالصدمة والحزن على وفاتها قبل شهرين، يفترض أن تكون معه في مؤتمر صحفي أمر طبيعي تماما.وقال الصحفي فيليب ويجمان بأن خطأ فريق البيت الأبيض بعدم تحذير بايدن غير مقبول ويجب تقديم اعتذار لأسرة فالورسكي.في حين أكد عضو الكونغرس روني جاكسون بأن الولايات المتحدة تستحق زعيما أفضل بكثير.(روسيا اليوم)