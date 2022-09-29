بوتين: النزاع في أوكرانيا من نتائج "انهيار الاتحاد السوفياتي"





وقال بوتين خلال اجتماع متلفز مع قادة أجهزة استخبارات دول سوفياتية سابقة: "يكفي النظر إلى ما يحصل حاليا بين روسيا وأوكرانيا وما يحصل عند حدود دول أخرى ضمن رابطة الدول المستقلة. كل ذلك بالطبع هو نتيجة انهيار الاتحاد السوفياتي".

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وأكمل بوتين: "لقد تحولنا إلى دولة مختلفة تماما. وما تم بناؤه على مدى 1000 عام ضاع إلى حد كبير"، مشيرا إلى أن 25 مليون روسي في البلدان المستقلة حديثا وجدوا أنفسهم فجأة معزولين عن روسيا، وهو جزء مما أسماه "مأساة إنسانية كبرى". أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، أن انهيار الاتحاد السوفياتي يقف وراء النزاعات التي تشهدها دول كانت ضمن جمهورياته، من بينها أوكرانيا.وقال بوتين خلال اجتماع متلفز مع قادة أجهزة استخبارات دول سوفياتية سابقة: "يكفي النظر إلى ما يحصل حاليا بين روسيا وأوكرانيا وما يحصل عند حدود دول أخرى ضمن رابطة الدول المستقلة. كل ذلك بالطبع هو نتيجة انهيار الاتحاد السوفياتي".وأكمل بوتين: "لقد تحولنا إلى دولة مختلفة تماما. وما تم بناؤه على مدى 1000 عام ضاع إلى حد كبير"، مشيرا إلى أن 25 مليون روسي في البلدان المستقلة حديثا وجدوا أنفسهم فجأة معزولين عن روسيا، وهو جزء مما أسماه "مأساة إنسانية كبرى".

كما وصف بوتين لأول مرة كيف تأثر شخصيا بالأوقات الاقتصادية الصعبة التي أعقبت الانهيار السوفييتي، عندما عانت روسيا من تضخم اقتصادي كبير.



وقال الرئيس الروسي: "في بعض الأحيان (كنت) أضطر إلى العمل بوظيفتين وقيادة سيارة أجرة. من غير السار الحديث عن هذا ولكن، للأسف، هذا الأمر وقع".

(سكاي نيوز عربية)