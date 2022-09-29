Advertisement

عربي-دولي

بوتين: النزاع في أوكرانيا من نتائج "انهيار الاتحاد السوفياتي"

Lebanon 24
29-09-2022 | 12:15
A-
A+
Doc-P-995516-638000745784313638.png
Doc-P-995516-638000745784313638.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، أن انهيار الاتحاد السوفياتي يقف وراء النزاعات التي تشهدها دول كانت ضمن جمهورياته، من بينها أوكرانيا.

وقال بوتين خلال اجتماع متلفز مع قادة أجهزة استخبارات دول سوفياتية سابقة: "يكفي النظر إلى ما يحصل حاليا بين روسيا وأوكرانيا وما يحصل عند حدود دول أخرى ضمن رابطة الدول المستقلة. كل ذلك بالطبع هو نتيجة انهيار الاتحاد السوفياتي".
Advertisement

وأكمل بوتين: "لقد تحولنا إلى دولة مختلفة تماما. وما تم بناؤه على مدى 1000 عام ضاع إلى حد كبير"، مشيرا إلى أن 25 مليون روسي في البلدان المستقلة حديثا وجدوا أنفسهم فجأة معزولين عن روسيا، وهو جزء مما أسماه "مأساة إنسانية كبرى".
 
كما وصف بوتين لأول مرة كيف تأثر شخصيا بالأوقات الاقتصادية الصعبة التي أعقبت الانهيار السوفييتي، عندما عانت روسيا من تضخم اقتصادي كبير.

وقال الرئيس الروسي: "في بعض الأحيان (كنت) أضطر إلى العمل بوظيفتين وقيادة سيارة أجرة. من غير السار الحديث عن هذا ولكن، للأسف، هذا الأمر وقع".
 
(سكاي نيوز عربية) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:00 | 2022-09-29
16:00 | 2022-09-29
15:30 | 2022-09-29
15:00 | 2022-09-29
14:30 | 2022-09-29
14:14 | 2022-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website