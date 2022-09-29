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ألمانيا تطالب بفرض عقوبات أوروبية على إيران

Lebanon 24
29-09-2022 | 15:00
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طالبت ألمانيا بفرض عقوبات أوروبية على إيران وذلك على خلفية قمع المظاهرات التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها بسبب "ارتداء الحجاب بطريقة خاطئة".

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن برلين تطالب بفرض عقوبات من جانب الاتحاد الاوروبي على إيران.
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وكتبت بيربوك عبر حسابها في "تويتر" أنها تبذل جهدها داخل الاتحاد الأوروبي "لفرض عقوبات على من يضربون النساء حتى الموت في إيران ويضربون المتظاهرين باسم الدين".
 
وأضافت أن "الهراوات والغاز المسيل للدموع ليست تعبيرا عن الحكم، إنها محض خوف يتم التعبير عنه عبر هذا العنف من جانب النظام" الإيراني.

وطالبت الوزيرة الألمانية السلطات الإيرانية بأن "تكف فورا عن أفعالها الوحشية"، وأضافت: "ينبغي كشف (حقيقة) وفاة العديد من المتظاهرين، وليس وفاة مهسا أميني فحسب".
 
(روسيا اليوم) 
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