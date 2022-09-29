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عربي-دولي

رسمياً.. روسيا ستعلن ضم أربع مناطق أخرى من أوكرانيا

Lebanon 24
29-09-2022 | 13:00
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يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حفلا رسميا يوم الجمعة حيث سيعلَن ضمّ أربع مناطق أخرى من أوكرانيا.

ويأتي ذلك بعد إجراء استفتاءات روسية واجهت انتقادات من أوكرانيا والغرب ووُصفت بالباطلة.

وقال مسؤولون مدعومون من روسيا إن الاستفتاءات التي استغرق إجراؤها خمسة أيام شهدت شبه إجماع شعبي على الانضمام لروسيا.
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وتقول روسيا إنها أجرت عمليات تصويت في لوهانسك ودونيتسك شرقي أوكرانيا، وفي زابوريجيا وخيرسون في الجنوب الأوكراني. 
 
وسيلقي الرئيس الروسي خطابا رسميا في الكرملين.
 
وأقيمت الاستعدادات بالفعل في الساحة الحمراء في موسكو، ونُصبت لافتات تنسب المناطق الأربع إلى روسيا.
 
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بسكوف: "غدا في تمام الساعة 12:00 بتوقيت غرينيتش ستشهد ساحة سانت جورج التابعة لقصر الكرملين حفل توقيع ضمّ المناطق الجديدة إلى روسيا".

ومن المتوقع أن يحضر الحفل اثنان من القادة الانفصاليين المدعومين من روسيا في الشرق الأوكراني.

ومن المتوقع أن يلقي الرئيس الروسي خطابا منفصلا أمام الغرفة العليا للبرلمان يوم الرابع من تشرين الأول المقبل، قبل ثلاثة أيام من الاحتفال ببلوغ الرئيس بوتين سن السبعين.

وسيضطلع البرلمان الروسي بدور في التصديق على ضم المناطق الأربع الجديدة لروسيا، وهو ما ترفضه معظم دول العالم.
 
(بي بي سي عربية) 
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