Advertisement

عربي-دولي

بايدن: الإعصار إيان قد يكون الأسوأ في تاريخ فلوريدا

Lebanon 24
29-09-2022 | 14:14
A-
A+
Doc-P-995564-638000829893324579.jpg
Doc-P-995564-638000829893324579.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، الخميس، إن إعصار إيان قد يكون الأسوأ في تاريخ فلوريدا.

وخلال كلمة ألقاها عقب إحاطة إعلامية عن تأثيرات الإعصار وجهود الاستجابة الفيدرالية، تعهد بايدن بأن تتحمل الحكومة الفيدرالية كامل النفقات لرفع الآثار التي خلفها.
Advertisement

ووصل الإعصار إيان، الذي أصبح عاصفة استوائية، إلى جنوب غرب فلوريدا أمس الأربعاء، قبل أن يواصل مروره عبر الولاية، الخميس، مصحوبا برياح عاتية وأمطار غزيرة.

ولا يزال تحديد حصيلة الخسائر مبكرا، لكن بعض الأضرار المادية الجسيمة كانت ظاهرة بعد ساعات قليلة على مرور إيان.

وعاين سكان فلوريدا، الخميس، الأضرار "التاريخية" التي تسبب بها الإعصار الذي "دمّر" في طريقه بعض المدن، وقد يكون تسبب بمقتل شخصين بحسب وكالة فرانس برس نقلا عن حاكم الولاية.

بايدن قال في السياق: أقول لسكان فلوريدا إن الخطر ما زال ماثلا وأطلب منهم الامتثال لتعليمات السلامة".

ثم تابع: "أجدد دعوتي لشبكات توزيع الوقود ألا يتخذوا من الإعصار ذريعة لرفع الأسعار".

ووعد بايدن بالعمل على إعادة بناء فلوريدا وقال:  سنعمل ما يلزم لإعادة بناء فلوريدا مثلما كانت" مؤكدا نيته زيارة المناطق التي ضربها الإعصار حين تسمح الظروف.
 
في مواجهة هذه الأضرار، أعلن بايدن حالة كارثة طبيعية كبرى، في قرار سمح بمنح أموال فدرالية إضافية للمناطق المتضررة.
 
(الحرة) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:00 | 2022-09-29
16:00 | 2022-09-29
15:30 | 2022-09-29
15:00 | 2022-09-29
14:30 | 2022-09-29
14:00 | 2022-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website