بايدن: الإعصار إيان قد يكون الأسوأ في تاريخ فلوريدا

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قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، الخميس، إن إعصار إيان قد يكون الأسوأ في تاريخ فلوريدا.وخلال كلمة ألقاها عقب إحاطة إعلامية عن تأثيرات الإعصار وجهود الاستجابة الفيدرالية، تعهد بايدن بأن تتحمل الحكومة الفيدرالية كامل النفقات لرفع الآثار التي خلفها.ووصل الإعصار إيان، الذي أصبح عاصفة استوائية، إلى جنوب غرب فلوريدا أمس الأربعاء، قبل أن يواصل مروره عبر الولاية، الخميس، مصحوبا برياح عاتية وأمطار غزيرة.ولا يزال تحديد حصيلة الخسائر مبكرا، لكن بعض الأضرار المادية الجسيمة كانت ظاهرة بعد ساعات قليلة على مرور إيان.وعاين سكان فلوريدا، الخميس، الأضرار "التاريخية" التي تسبب بها الإعصار الذي "دمّر" في طريقه بعض المدن، وقد يكون تسبب بمقتل شخصين بحسب وكالة فرانس برس نقلا عن حاكم الولاية.بايدن قال في السياق: أقول لسكان فلوريدا إن الخطر ما زال ماثلا وأطلب منهم الامتثال لتعليمات السلامة".ثم تابع: "أجدد دعوتي لشبكات توزيع الوقود ألا يتخذوا من الإعصار ذريعة لرفع الأسعار".ووعد بايدن بالعمل على إعادة بناء فلوريدا وقال: سنعمل ما يلزم لإعادة بناء فلوريدا مثلما كانت" مؤكدا نيته زيارة المناطق التي ضربها الإعصار حين تسمح الظروف.