صحّة خامنئي تتدهور مجدداً

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أكّد مصدر مقرّب من المرشد الإيراني علي خامنئي، أن صحته تدهورت مجدداً، ليل الثلاثاء ـ الأربعاء، لافتاً إلى أن "هذه المرة لم يتم نقله إلى المستشفى بل تم نقل المستشفى إلى بيته لأسباب أمنية".وذكر المصدر لـ"الجريدة" الكويتية أن "الأجهزة الأمنية قررت منذ نحو أسبوعين تجهيز بيت المرشد، الذي يشبه القصور ويحتوي على ثكنة، بكل ما يحتاجه من أجهزة طبية للعناية به كي لا يحتاج للانتقال إلى المستشفى إلا في الحالات الطارئة للغاية، لأن عملية نقله يمكن أن تؤدي إلى تسرب معلومات عن وضعه الصحي خاصة في الظروف الحساسة الحالية، في إشارة إلى الاضطرابات والاحتجاجات التي تعم البلاد منذ منتصف سبتمبر الحالي".وأضاف أن "الرئيس إبراهيم رئيسي استطاع اقناع خامنئي بنقل الصلاحيات له في الظروف الخاصة، وعليه فالمرشد وقع قرارا سريا ينقل فيه كل صلاحياته الحكومية إلى رئيس الجمهورية بشكل مؤقت في حال كان في غيبوبة أو وضع صحي لا يمكنه من اتخاذ القرار فيه فقط، وهذه أول مرة يقوم المرشد بتوقيع مثل هذه الوثيقة حيث تم ايداعها كأمانة بيد ابنه مجتبى بصفته أمين والده".وأفاد بأن "خامنئي شدد على أن يشرف 3 أطباء على كل علاج يخضع له، وهم علي أكبر ولايتي وعلي رضا مرندي وفريدون نوحي، إلى جانب فريق معين من قبل هؤلاء الأطباء الـ 3 بالاتفاق، حيث استقر الـ 3 ببيت المرشد منذ الثلاثاء الماضي".