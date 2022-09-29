29
o
بيروت
38
o
طرابلس
11
o
صور
32
o
جبيل
29
o
صيدا
31
o
جونية
31
o
النبطية
32
o
زحلة
31
o
بعلبك
11
o
بشري
30
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
المشاكل تهدّد بإضعاف انتصار الرئيس الصيني
Lebanon 24
29-09-2022
|
18:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
تكثر الشائعات المتداولة قبيل المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني الذي أصبح على بُعد شهر واحد فقط، فقد ذكر تقرير نشرته صحيفة «يونايتد ديلي» التايوانية في أواخر شهر أغسطس أن رئيس الوزراء المنتهية ولايته، لي كه تشيانغ، قد يخلف شي جين بينغ كأمين عام للحزب الشيوعي الصيني، وبعد فترة قصيرة، زعم بعض المعلّقين أن شي جين بينغ بدأ يخسر الدعم وسط قادة الحزب الحاكم، حتى أن ثلاثة مسؤولين مخضرمين في الحزب كتبوا رسالة يحذرون فيها من ظاهرة عبادة الزعيم ومركزية السلطة.
Advertisement
في غضون ذلك، تجددت المؤشرات التي تنذر بتوسع الشرخ بين أهم زعيمَين في الصين بعد الانسحاب من اجتماع "بيداهي" الشهر الماضي، سافر شي جين بينغ إلى مقاطعة "لياونينغ" التي ترمز إلى الاقتصاد الموجّه الذي اعتمدته الصين سابقاً، في المقابل، سافر لي إلى "شنغن"، مهد إصلاحات السوق الصيني، وخلال الأسبوع نفسه، كثّفت وسائل الإعلام تغطيتها لأخبار لي ونائب رئيس الحكومة هيو شون وا، في حين تراجع الكلام عن شعار شي جين بينغ حول "معيارَي الحُكم الأساسيَين" بدرجة بسيطة. تكشف هذه التطورات المفاجئة أن المجال لا يزال مفتوحاً أمام ظهور آراء وشخصيات منافِسة في حقبة الزعيم الواحد التي تشهدها السياسة الصينية النخبوية اليوم، ومع ذلك، يجب ألا يستنتج أحد أن سطوة شي جين بينغ على السلطة أصبحت مُهددة الآن بسبب خصوم فئويين مثل لي وهيو.
سبق أن أكد لي استقالته من رئاسة الحكومة، وهو منصب أضعفه شي جين بينغ والكيانات التي يسيطر عليها، ويسمح له عمره بالبقاء في اللجنة الدائمة للمكتب السياسي المؤلف من سبعة أعضاء في الحزب الشيوعي الصيني، لكنه قد يضطر في هذه الحالة لتقبّل تخفيض رتبته بدل ترقيته لمنصب الأمين العام، وإذا عُيّن هيو رئيساً للحكومة، فلن يعني هذا التطور بالضرورة أن شي جين بينغ يواجه تحدياً صعباً، بل إنه يعكس بكل بساطة حجم الخبرة التي يتمتع بها هيو ومستوى قبوله داخل الحزب الحاكم.
لا يزال شي جين بينغ يسيطر على التغطية الإعلامية الرسمية، فهو الزعيم المرموق الوحيد الذي ذكرته نشرة الأخبار المسائية في الصين خلال النصف الأول من شهر آب، ثم أُعيد إحياء شعار"معيارَي الحُكم الأساسيَين"، الذي يهدف إلى تبرير بقاء شي جين بينغ في السلطة، في بداية شهر أيلول، و في الوقت نفسه، أصبح رئيس الحزب السابق في مقاطعة «خوبي»، ينغ يونغ، آخر حليف للرئيس الصيني يضطلع بدور قيادي بعد المؤتمر، ومن المتوقع أن يتم تعيينه في منصب المدعي العام.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
برّي: "في وزير بدنا نخلص منو بهاليومين".. من المقصود؟
Lebanon 24
برّي: "في وزير بدنا نخلص منو بهاليومين".. من المقصود؟
04:26 | 2022-09-29
29/09/2022 04:26:11
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع... كم بلغت تسعيرته عصر اليوم؟
Lebanon 24
الدولار يرتفع... كم بلغت تسعيرته عصر اليوم؟
09:45 | 2022-09-29
29/09/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل يكسر "عصا الحكومة" ليغوص في مواجهة شاملة
Lebanon 24
باسيل يكسر "عصا الحكومة" ليغوص في مواجهة شاملة
05:00 | 2022-09-29
29/09/2022 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن رواتب موظفي القطاع العام والعسكريين... إليكم ما أعلنته وزارة المالية
Lebanon 24
بشأن رواتب موظفي القطاع العام والعسكريين... إليكم ما أعلنته وزارة المالية
10:26 | 2022-09-29
29/09/2022 10:26:36
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
14:00 | 2022-09-29
29/09/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:00 | 2022-09-30
حاكم فلوريدا: "إيان" فعل ما لم يحدث منذ 500 عام
03:51 | 2022-09-30
"تعليق ناري" من بايدن على نتيجة انتخابات إيطاليا
03:48 | 2022-09-30
قتلى وجرحى مدنيون بقصف صاروخي.. وكييف تتهم موسكو
03:31 | 2022-09-30
موسكو تستعد لمراسم رسمية لضم أراض أوكرانية
03:07 | 2022-09-30
انفجار انتحاري في مركز تعليمي غربي كابول يوقع عشرات القتلى والجرحى
03:00 | 2022-09-30
زلة لسان من كامالا هاريس وفيديو جديد لتصرف "غريب" من بايدن يثيران تفاعلا
فيديو
بتقنية الفاصل الزمني... فيديو يُظهر فيضان شوارع في فلوريدا جراء الإعصار "إيان"
Lebanon 24
بتقنية الفاصل الزمني... فيديو يُظهر فيضان شوارع في فلوريدا جراء الإعصار "إيان"
12:30 | 2022-09-29
30/09/2022 11:20:12
Lebanon 24
Lebanon 24
تصادم طائرتي ركاب في مطار هيثرو.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
تصادم طائرتي ركاب في مطار هيثرو.. شاهدوا الفيديو
23:33 | 2022-09-28
30/09/2022 11:20:12
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانية: الرئيس عون ما حدا يقرب صوبه.. وإعلامية تعلق: "كلو عم بيهدد" (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية: الرئيس عون ما حدا يقرب صوبه.. وإعلامية تعلق: "كلو عم بيهدد" (فيديو)
00:18 | 2022-09-28
30/09/2022 11:20:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact