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عربي-دولي

طالبان تُطلق النار في الهواء لتفريق تجمّع نسائي دعماً للإيرانيات

Lebanon 24
29-09-2022 | 17:25
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أطلق عناصر من حركة "طالبان"، النار في الهواء، أمس، لتفريق تجمع لنساء نُظّم أمام سفارة طهران في كابول، دعماً للمتظاهرات في إيران.
وتظاهرت نحو 25 امرأة لمدة 15 دقيقة على الطريق مقابل السفارة وهتفنَ "نساء، حياة، حرية"، قبل أن تفرقهنّ طلقات نارية في الهواء أطلقتها عناصر "طالبان" أمام المبنى. كما حاول المسلحون ضرب المتظاهرات بالعصي.
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وهتفت المتظاهرات بشعارات من بينها: "إيران تنتفض، الآن جاء دورنا"، و"من كابول إلى إيران، قولوا لا للديكتاتورية!"
وكنّ يحملنَ لافتات كتبنَ عليها شعارات، قبل أن ينتزعها عناصر طالبان من أياديهنّ.
وجمعت النساء اللواتي أخفينَ وجوههنّ خلف نظارات شمسية أو كمامات، ما تبقى من اللافتات وحوّلْنَها إلى كرات ورقية ورمينَها على "الطالبان" الذين كانوا يقفون مقابلهنّ.
وأمر العناصر الصحافيين بحذف الصور ومقاطع الفيديو التي التقطوها خلال التجمع.
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