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عربي-دولي

تمهيدا لضمهما.. بوتين يعترف بـ"استقلال" منطقتين أوكرانيتين

Lebanon 24
29-09-2022 | 23:30
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وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء الخميس، مرسوما يعترف بمنطقتي خيرسون وزابوريجيا الأوكرانيتين "منطقتين مستقلتين".
وتمهد هذه الخطوة الطريق أمام ضم المنطقتين الأوكرانيين رسميا إلى روسيا.
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ويعد هذا المرسوم خطوة وسيطة لازمة قبل أن يتمكن بوتين من المضي قدما في خططه، للإعلان المنتظر الجمعة أن المنطقتين "أصبحتا جزءا من روسيا".
وكانت أنباء قد أفادت في وقت سابق أن بوتين سيبدأ عملية ضم 4 مناطق أوكرانية لروسيا، الجمعة، منها خيرسون وزابوريجيا، في خطوة حذرت الأمم المتحدة من أنها ستشكل "تصعيدا خطيرا" وتهدد آفاق السلام، بينما توعدت كييف برد قاس.

والمنطقتان الأخريان هما دونيتسك ولوغانسك، بينما تمثل المساحة التي تعتزم موسكو ضمها إليها حوالي 15 بالمئة من أراضي أوكرانيا.
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