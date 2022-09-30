الكونغرس: على إدارة بايدن دعم الإيرانيين بالأفعال

بعد الإعلان عن عقوبات أميركية جديدة على إيران، استهدفت 10 كيانات وناقلة نفط على صلة بطهران، عاد الكونغرس وأصدر بياناً، الخميس، أعلن فيه دعم الاحتجاجات الشعبية التي ملأت البلاد منذ أيام.



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أفعال لا أقوال

كما شدد على وقوف الولايات المتحدة مع آلاف المتظاهرين الإيرانيين في كفاحهم من أجل الحرية، مديناً بشدة وبأشد العبارات بربرية النظام الإيراني ضد الشعب، وفق ما جاء في النص.



ورأى أن على إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إظهار الدعم للشعب الإيراني بالأفعال وليس الأقوال. واعتبر مشروع قرار في الكونغرس أن مقتل الشابة الإيرانية مهسا أميني، أحدث مثال للقمع الوحشي ونهج النظام الإيراني.أفعال لا أقوالكما شدد على وقوف الولايات المتحدة مع آلاف المتظاهرين الإيرانيين في كفاحهم من أجل الحرية، مديناً بشدة وبأشد العبارات بربرية النظام الإيراني ضد الشعب، وفق ما جاء في النص.ورأى أن على إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إظهار الدعم للشعب الإيراني بالأفعال وليس الأقوال.