موسكو لغوتيريش: تجاوزت صلاحياتك!

انتقدت موسكو الموقف الأخير للأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش من الاستفتاءات، معتبراً كلامه تجاوزا واضحا لصلاحياته.

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في التفاصيل، بعدما أعلن غوتيريش الخميس، أمام الصحافيين أن قيام روسيا بضم مناطق أوكرانية لا مكان له في العالم المعاصر، مشدداً على أنه "تصعيد خطير"، ردت الرئاسة الروسية بأن ليس من حق المسؤول الأممي الإدلاء ببيانات سياسية نيابة عن الأمم المتحدة ككل.تجاوز واضحورأت أن كلامه عن خطتها تجاوزاً واضحاً لصلاحيته الممنوحة له من قبل المنظمة.جاء ذلك بعدما اعتبر غوتيريش أن أي قرار بتنفيذ عملية ضم المناطق الأوكرانية في دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا لن يكون له أي قيمة قانونية ويستحق الإدانة.كما قال إن الاستيلاء على الأراضي بالقوة غير شرعي، مشدداً على أن الأمم المتحدة ملتزمة بسيادة ووحدة الأراضي الأوكرانية.وتابع "علينا العمل معا لوقف الحرب الروسية الأوكرانية".