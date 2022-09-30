الأمم المتحدة: هدنة اليمن فرصة لا يمكن إضاعتها

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في إطار الجهود الدولية للدفع باتجاه تمديدها وتوسعتها، اعتبر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، أن تجديد الهدنة الإنسانية التي ترعاها المنظمة هناك والمقرر انتهاؤها قريباً ضرورة إنسانية وسياسية.وأكد غروندبرغ ان الهدنة فرصة لا يمكن تضيعها، مشيراً إلى الأثر الكبير الذي أحدثته على حياة اليمنيين."فرصة لا يمكن إضاعتها"كما أفاد بيان صادر عن مكتب المبعوث الأممي مساء أمس الخميس، في ختام زيارته إلى صنعاء، بأن غروندبرغ أجرى خلال الزيارة مع الحوثيين مناقشات مكثفة حول القضايا المتعلقه بدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية، والمسائل المتعلقة بالموانئ والمطار والحفاظ على هدوء الجبهات الأمامية. وشدد على أن هناك فرصة للبناء على فوائد الهدنة وتوسيعها، لافتا إلى أن السعي لتحقيق السلام على الحرب يتطلب شجاعة وقيادة من جميع الأطراف.