Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل تدخل على خط الأزمة بين المغرب والجزائر وتوقع اتفاقا مع الرباط

Lebanon 24
30-09-2022 | 02:30
A-
A+
Doc-P-995662-638001196676325747.jpg
Doc-P-995662-638001196676325747.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكر موقع هسبريس نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية أن المغرب وإسرائيل وقعتا اتفاقا لإيجاد حل لمشكلة تخزين الطاقة في المغرب.

كما يشمل الاتفاق نقل الطاقة إلى البلدان المجاورة، من بينها إسبانيا.

وتشهد العلاقات الجزائرية الإسبانية توترا بسبب تراجع إمدادات الغاز الجزائري لمدريد، على خلفية الأزمة بين المغرب والجزائر.
Advertisement

وتوقفت الجزائر عن إمداد المغرب بالغاز في نهاية تشرين الأول الماضي عبر خط أنابيب الغاز المغاربي، في خضم أزمة دبلوماسية بين البلدين بشأن قضية الصحراء.

وتقوم إسبانيا بتزويد المغرب بالغاز عبر الأنبوب ذاته، لكن موقع هسبريس قال إن المعطيات الرسمية تظهر أن الغاز المسال الجزائري لم يعد يصل إلى الأسواق الإسبانية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:00 | 2022-09-30
03:51 | 2022-09-30
03:48 | 2022-09-30
03:31 | 2022-09-30
03:07 | 2022-09-30
03:00 | 2022-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website