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عربي-دولي

زلة لسان من كامالا هاريس وفيديو جديد لتصرف "غريب" من بايدن يثيران تفاعلا

Lebanon 24
30-09-2022 | 03:00
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تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو من كلمة ألقتها كامالا هاريس، نائب الرئيس الأميركي، جو بايدن خلال زيارتها كوريا الجنوبية.
 
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وقالت هاريس في مقطع الفيديو المتداول: "تشترك الولايات المتحدة في علاقة مهمة للغاية، وهي تحالف مع جمهورية كوريا الشمالية"، عوضا عن كوريا الجنوبية.
 
وتداول نشطاء أيضا مقطع فيديو آخر للرئيس الأميركي وما وصفوه بأنه "تائه" عقب الإدلاء بكلمة، الخميس.
 
 
وكان بايدن قد أثار تفاعلا الأربعاء بعد تصرف "غريب" بعد أن أدلى بتصريحات خلال احتفال بقانون الأميركيين ذوي الإعاقة وإحياء فخر الإعاقة، وردة فعل زوجته، سيدة أميركا الأولى جيل بايدن مرشدة إياه إلى أسفل المنصة.

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