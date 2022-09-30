زلة لسان من كامالا هاريس وفيديو جديد لتصرف "غريب" من بايدن يثيران تفاعلا

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو من كلمة ألقتها كامالا هاريس، نائب الرئيس الأميركي، جو بايدن خلال زيارتها كوريا الجنوبية.

كامالا هاريس: "تشترك الولايات المتحدة في علاقة مهمة للغاية ، و المتمثلة في تحالف مع جمهورية كوريا الشمالية." pic.twitter.com/ovsHwyWcch — حسينة اوشان (@hassinaouch) September 29, 2022 Advertisement

وقالت هاريس في مقطع الفيديو المتداول: "تشترك الولايات المتحدة في علاقة مهمة للغاية، وهي تحالف مع جمهورية كوريا الشمالية"، عوضا عن كوريا الجنوبية.

بايدن تائه بعد خطابه اليوم الخميس 29 سبتبمر pic.twitter.com/pImW6O11Dc — محمد آل خير (@ylnjoj) September 29, 2022

وتداول نشطاء أيضا مقطع فيديو آخر للرئيس الأميركي وما وصفوه بأنه "تائه" عقب الإدلاء بكلمة، الخميس.

عزيزي باراك اوباما



وضع بايدن يتفاقم ، والتوقيت سئ قبيل الإنتخابات النصفية، والسوشال ميديا في امريكا لا يرحم، فماذا أنتم فاعلون



هنا بايدن اليوم👇لا يدري أين يذهب ثم لحقوا به لتدارك الأمر https://t.co/ixrTJ52sLA — أحمد الفراج (@amhfarraj) September 29, 2022

وكان بايدن قد أثار تفاعلا الأربعاء بعد تصرف "غريب" بعد أن أدلى بتصريحات خلال احتفال بقانون الأميركيين ذوي الإعاقة وإحياء فخر الإعاقة، وردة فعل زوجته، سيدة أميركا الأولى جيل بايدن مرشدة إياه إلى أسفل المنصة.