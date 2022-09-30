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انفجار انتحاري في مركز تعليمي غربي كابول يوقع عشرات القتلى والجرحى

Lebanon 24
30-09-2022 | 03:07
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أفادت وسائل إعلام أفغانية، اليوم الجمعة، عن تفجير انتحاري استهدف مدرسة غربي كابول، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين الطلاب.
وذكرت وكالة "تولو نيوز" الأفغانية، نقلا عن مسؤول حكومي، أن عشرات التلاميذ أصيبوا جراء الانفجار الانتحاري الذي استهدفهم خلال الامتحانات في إحدى المدارس غربي العاصمة.
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وأكد المصدر الحكومي مقتل 20 شخصا وجرح أكثر من 35 جراء الانفجار داخل مركز "كاج" التعليمي في حي دشت البرشي الذي يسكنه أقلية دينية.
ومن جهته أكد المتحدث باسم شرطة كابول خالد زدران وقوع الانفجار، وقال إن الشرطة ستقدم المزيد من المعلومات لاحقا.
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