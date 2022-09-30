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"تعليق ناري" من بايدن على نتيجة انتخابات إيطاليا

Lebanon 24
30-09-2022 | 03:51
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أشار الرئيس الأميركي جو بايدن إلى نجاح اليمين المتشدد في انتخابات إيطاليا كدليل على ما قال إنه خطر يواجه الديمقراطية في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك في الولايات المتحدة.

وقال بايدن لحكام ولايات من الحزب الديمقراطي خلال اجتماع عقد في وقت متأخر الأربعاء: "رأيتم ماذا حصل في إيطاليا في هذه الانتخابات. ترون ما الذي يحصل حول العالم"، وذلك في إشارة إلى فوز زعيمة اليمين المتشدد جورجيا ميلوني برئاسة الوزراء في إيطاليا.
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وأضاف: "لا يمكننا أن نتفاءل حيال ما يحصل هنا أيضا"، في إشارة إلى ما يعتبرها قوى مناهضة للديمقراطية بقيادة سلفه دونالد ترامب قبيل انتخابات منتصف الولاية الرئاسية المرتقبة في تشرين الثاني والتي ستحدد الحزب المهيمن على الكونغرس.
وذكر بايدن بأن الرئيس الصيني شي جين بينغ أبلغه "بشكل مباشر بأن الديمقراطيات لا يمكن أن تكون مستدامة في القرن الـ21"، مضيفا "لا أريد أن أبالغ في الأمر، لكنني لا أريد أيضا أن أقلل من شأنه. لهذا السبب أشعر بهذا القدر من القلق".

وتابع: "الديمقراطية على المحك".
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