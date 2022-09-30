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عشرات القتلى والجرحى في تفجير انتحاري في أفغانستان

Lebanon 24
30-09-2022 | 04:25
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أفاد مسؤول حكومي أفغاني للجزيرة بمقتل وإصابة العشرات اليوم الجمعة في تفجير انتحاري أعقبه إطلاق نار استهدف مركزا تعليميا غربي العاصمة كابل.

وأكد المصدر الحكومي سقوط 32 قتيلا إضافة إلى 40 جريحا جراء الانفجار داخل مركز "كاج" التعليمي في حي دشت البرشي الذي يسكنه الشيعة بحسب وكالة أسوشيتد برس.
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وأكد المتحدث باسم شرطة كابل خالد زدران وقوع التفجير بينما كان الطلاب يستعدون لامتحان، وأغلقت القوات الأفغانية الطرق المؤدية إلى موقع الهجوم.

وقال مصدر أمني للجزيرة إن المهاجم أطلق النار على حارس المركز ثم اقتحم الفصل الدراسي وفجر حزامه الناسف وسط الطلاب.

واستهدف نفس المركز عام 2018، وسقط حينها 100 شخص بين قتيل وجريح.

ومنذ سيطرة حركة طالبان على أفغانستان قبل أكثر من عام، شهدت البلاد سلسلة من التفجيرات استهدفت مساجد بعضها للشيعة، وقتل فيها المئات، وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية العديد من تلك التفجيرات. "الجزيرة" 
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