الكرملين: من يتحدثون عن التصعيد النووي هم أشخاص غير مسؤولين

صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن من يتصرفون بلا مسؤولية هم من يتحدثون عن التصعيد النووي.



ونقلت عنه "روسيا اليوم" قوله: "بأن الكرملين لا يريد تطوير قضية التصعيد النووي"، داعيا "جميع الأطراف لتحمل المسؤولية".

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