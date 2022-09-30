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عربي-دولي

الكرملين: من يتحدثون عن التصعيد النووي هم أشخاص غير مسؤولين

Lebanon 24
30-09-2022 | 06:06
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صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن من يتصرفون بلا مسؤولية هم من يتحدثون عن التصعيد النووي.

ونقلت عنه "روسيا اليوم" قوله: "بأن الكرملين لا يريد تطوير قضية التصعيد النووي"، داعيا "جميع الأطراف لتحمل المسؤولية".
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المصدر: روسيا اليوم
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دميتري بيسكوف

الكرملين

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