الكوليرا في سوريا.. منظمة الصحة العالمية تحذر من خطورة الوضع

أفادت منظمة الصحة العالمية بتفشي الكوليرا في 10 محافظات سورية وانتشارها في جميع أنحاء البلاد، محذرة من خطورة الوضع، مؤكدة أنه تم تسجيل 33 حالة وفاة و426 إصابة.

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والاثنين المنصرم، أوضحت وزارة الصحة السورية، أن عدد الإصابات المثبتة بالكوليرا عبر الاختبار السريع بلغ 338، فيما وصل عدد الوفيات 29.والرقم المذكور للإصابات والوفيات هو الأكبر منذ عقود في سوريا التي كانت من البلدان الخالية من هذا المرض.