Advertisement

عربي-دولي

ليبيا وبريطانيا تبحثان التعاون الفني العسكري

Lebanon 24
30-09-2022 | 07:00
A-
A+
Doc-P-995778-638001416337533965.jpg
Doc-P-995778-638001416337533965.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بحثت حكومة الوحدة الوطنية الليبية مع مسؤول أمني بريطاني، التعاون الفني العسكري بين البلدين وتفعيل عدد من برامج التدريب ونقل الخبرات البريطانية لليبيا.

وقال بيان للحكومة، إن ذلك جرى خلال اجتماع بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، وزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة، وكبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية بشمال إفريقيا والشرق الأوسط، الفريق جوي مارتن سامبسون، في طرابلس.
Advertisement

وأوضح البيان أن الاجتماع "خصص لمتابعة التعاون الفني بين وزارتي الدفاع بالبلدين وتمت خلاله مناقشة تفعيل عدد من البرامج في مجال التدريب ونقل الخبرات من قبل دولة بريطانيا".

كما التقى سامبسون أمس الخميس، مع نائبي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني وعبد الله اللافي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي.

ونقل بيان صدر من المجلس الرئاسي الليبي عن سامبسون عقب اللقاء، تأكيد دعم بلاده لـ"جهود توحيد المؤسسة العسكرية، لبسط الأمن بكامل التراب الليبي، الأمر الذي من شأنه أن يمهد الطريق لإجراء الانتخابات التي يتوق لها الليبيون".

وذكر البيان، أن " اللقاء ناقش الأوضاع العسكرية في ليبيا ودور المؤسسات الأمنية في فرض الاستقرار".

من جانبهما، أكد الكوني واللافي، وفق البيان، على "استمرار العمل في توحيد المؤسسة العسكرية من خلال لجنة 5+5 ولقاءات رؤساء أركان الجيش لفرض الأمن على كافة البلاد وجمع السلاح وخلق بيئة مناسبة لممارسة الاستحقاق الانتخابي وإنهاء المراحل الانتقالية".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:00 | 2022-09-30
09:30 | 2022-09-30
09:00 | 2022-09-30
08:35 | 2022-09-30
08:30 | 2022-09-30
08:00 | 2022-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website