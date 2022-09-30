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عربي-دولي

مفاجأة علميّة جديدة عن المريخ.. ما قاله العلماءُ مهمٌ جداً

Lebanon 24
30-09-2022 | 12:00
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ضمن جهودهم الرامية لمعرفة إمكانية استضافة المريخ لحياة في المستقبل، اكتشف علماء أدلة جديدة تشير إلى احتمال وجود مياه سائلة على "الكوكب الأحمر".

واستخدم فريق البحث الدولي، الذي ضمّ علماء من جامعة نانت وكلية دبلن الجامعية وجامعة كامبريدج وشيفيلد، البيانات الخاصة بأجهزة الرادار والتي تقيس السطح العلوي للغطاء الجليدي للمريخ، وذلك لتحديد الأنماط الدقيقة في ارتفاعه.
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وأظهر فريق البحث أن هذه الأنماط تتطابق مع تنبؤات نموذج الكمبيوتر لكيفية تأثير جسم مائي تحت الغطاء الجليدي على السطح.

كيف توصل العلماء لنتائجهم؟

واستعان الفريق بمجموعة متنوعة من التقنيات لفحص البيانات المأخوذة من القمر الاصطناعي Mars Global Surveyor التابع لوكالة "ناسا"، عن التضاريس السطحية لجزء من الغطاء الجليدي القطبي الجنوبي للمريخ حيث تم تحديد إشارة الرادار.

وكشف التحليل عن تموج سطحي بطول يتراوح بين 10 إلى 15 كيلومتراً، يشتمل على منخفض ومنطقة مرتفعة مقابلة، وكلاهما ينحرف عن سطح الجليد المحيط بعدة أمتار.

ويشبه هذا التموج في الحجم التموجات فوق البحيرات الجليدية هنا على الأرض، لذا اختبر العلماء فيما إذا كان ذلك التموج على الجليد قابلا للتفسير على أنه يدل على وجود مائل سائل.

وبعد ذلك، أجرى الباحثون عمليات محاكاة حاسوبية لتدفق الجليد تم تكييفها مع الظروف المحددة للمريخ.

وبعد ذلك، قاموا بإدخال رقعة من التموج المنخفض في الطبقة الجليدية المحاكاة حيث سيسمح الماء، إذا كان موجودا للجليد بالانزلاق.

وولّدت تجاربهم تموجات على سطح جليدي محاكى كانت متشابهة في الحجم والشكل لتلك التي لاحظها الفريق على سطح الغطاء الجليدي الحقيقي.

وأشار التشابه بين نموذج الكمبيوتر للتموج والرصد الفعلي للقمر الصناعي، جنبا إلى جنب مع دليل رادار سابق لاختراق الجليد، إلى أن هناك تراكما للمياه السائلة تحت الغطاء الجليدي القطبي الجنوبي للمريخ.

وتتفق نتائج الباحثين التي نشرت في مجلة Nature Astronomy، مع قياسات رادار مخترقة للجليد سابقة تم تفسيرها في الأصل لإظهار منطقة محتملة من الماء السائل تحت جليد المريخ.

ماذا قال القائمون على الدراسة؟
وبحسب الباحث نيل أرنولد، من معهد سكوت بولار للأبحاث في كامبريدج، فإن "الجمع بين الأدلة الطبوغرافية الجديدة ونتائج نموذج الكمبيوتر الخاص بنا وبيانات الرادار تجعل من المرجح أن توجد منطقة واحدة على الأقل من المياه السائلة تحت الجليدية على المريخ".

بدوره، قال فرانسيس بوتشر، من جامعة شيفيلد، إن هذه الدراسة تقدم أفضل مؤشر حتى الآن على وجود ماء سائل على المريخ، لأنه يعني أن اثنين من الأدلة الرئيسية سوف أبحث عنها عند فحص البحيرات تحت الجليدية على الأرض، قد تم العثور عليها الآن على سطح المريخ.
 

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