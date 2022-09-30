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عربي-دولي

وسائل إعلام: دول الاتحاد الأوروبي تتفق على عقوبات جديدة ضد روسيا

Lebanon 24
30-09-2022 | 07:30
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توصلت دول الاتحاد الأوروبي مبدئيا إلى اتفاق أولي بشأن مجموعة جديدة من العقوبات ضد روسيا، ومن المتوقع أن يتخذ القرار النهائي بهذا الشأن الأسبوع المقبل.

وقالت المصادر إن سفراء 27 دولة أوروبية ناقشوا اليوم الجمعة، المقترحات (العقوبات) وأعطوا "الضوء الأخضر المبدئي".
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وكان الغرب قد صعّد من ضغوط العقوبات ضد روسيا بشأن أوكرانيا، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

من جانبه قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن سياسة مواجهة وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة الأمد يتبعها الغرب، والعقوبات إنما وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأسره.
المصدر: روسيا اليوم
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