وزير الدفاع الأوكراني: "أخبار سارة" قريبا

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قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف على حسابه الرسمي في "تويتر"، الجمعة، إنه تناقش مع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن بشأن الوضع العسكري في بلاده، مضيفا أنه سيتم الإعلان عن "أخبار سارة" قريبا.وذكر ريزنيكوف في تغريدته: "ناقشنا طرق تعزيز قدراتنا مع وزير الدفاع الأميركي، وآخر المستجدات المتعلقة بخطوط المواجهة".وأضاف: "أكد أوستن بأن بلاده لن تعترف بنتائج الاستفتاءات الروسية لضم مناطق أوكرانية".إعلان الكرملينمن جانبه، أعلن الكرملين الجمعة أنه سيتعيّن عليه توضيح الحدود الدقيقة لمنطقتين أوكرانيتين تنوي روسيا ضمهما وما زال على قواتها إعلان سيطرتها الكاملة عليهما.وأوضح الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن "روسيا تعترف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين بحدود العام 2014. وأما بالنسبة لأراضي منطقتي خيرسون وزابوريجيا، فيتعيّن عليّ توضيح ذلك، لا يمكنني الإجابة على هذا السؤال حاليا".