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عربي-دولي

تراس: لا يمكن السماح لبوتين بتغيير الحدود الدولية بالقوة

Lebanon 24
30-09-2022 | 10:30
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في الوقت الذي تستعد فيه روسيا لضم أربع مناطق أوكرانية تسيطر عليها رسميًا إلى أراضيها، أكدت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس أن بلادها لن تعترف بدونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون إلا كأراض تابعة لأوكرانيا.
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وشددت في بيان، الجمعة، على أنه لا يمكن السماح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتغيير الحدود الدولية المعترف بها بالقوة.


يشار إلى أن المناطق الأربع، (خيرسون وزابوريجيا جنوبا، ودونيتسك ولوغانسك شرقا)، تشكل ممرا بريا مهما بين روسيا وشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014. وتمثّل تلك المناطق الخمس معا حوالي 20 في المئة من الأراضي الأوكرانية.
المصدر: العربية
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