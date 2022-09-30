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عربي-دولي
بريطانيا قد تواجه أزمة صحية بسبب التوفير في الغذاء
Lebanon 24
30-09-2022
|
10:45
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أفادت صحيفة "Financial Times" بأن بريطانيا قد تواجه "أزمة صحية" بسبب اضطرار البريطانيين إلى التوفير في الغذاء وسط الأسعار المرتفعة.
وكتبت الصحيفة: "حذرت المنظمات الخيرية من أن الملايين من البريطانيين سيواجهون "أزمة صحية" في الشتاء القادم بسبب فواتير الكهرباء المرتفعة، وذلك بغض النظر عن حزمة المساعدة الحكومة بمبلغ 150 مليار جنيه إسترليني بهدف الحد من التكاليف".
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وأشارت إلى أن المنظمات الخيرية تدعو الحكومة لتعزيز دعم الأسر ذات الدخل المنخفض، كما تدعو شركات الطاقة لفرض تعرفة كهرباء "اجتماعية" للفقراء.
ونقلت الصحيفة عن المدير التنفيذي لمنظمة "National Energy Action" الخيرية، آدام سكورير قوله: "إن التأثير على الصحة والرفاهية مدمر وسيزداد الأمر صعوبة بعد ارتفاع الأسعار السبت القادم. وهذه هي الحالة الطارئة في مجال الصحة". وأوضح أن البريطانيين لا يقللون حجم الطعام فحسب، بل وبدأوا يختارون الطعام الأقل جودة.
المصدر:
روسيا اليوم
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