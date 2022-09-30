الصين ترفض شكاوى حول وضع دبلوماسيين أميركيين قيد الحجر الصحي

Advertisement

رفضت الصين، الجمعة، شكاوى من اثنين من أعضاء الكونغرس الأميركي بشأن عزل السلطات الصحية الصينية لدبلوماسيين أميركيين وأفراد أسرهم بموجب لوائح فيروس كورونا الصارمة في البلاد.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، إن الصين "تتبنى بروتوكولا علميا وفعالا للوقاية من الجائحة لكل من الصينيين والأجانب القادمين إلى الصين دون تمييز"، مشددا على أن "هذه السياسة منفتحة وشفافة".وصرح ماو بأن جميع الزوار الأمريكيين- بغض النظر عن وضعهم- يقبلون سياسات الصين المتعلقة بالجائحة، بما في ذلك المراقبة الطبية بعد الدخول.واعتبر أن "مثل هذه التصريحات من قبل المشرعين الأمريكيين سخيفة حقا، ولا أساس لها من الصحة"، مضيفا أن بعض أعضاء الكونغرس تظهر عليهم على ما يبدو علامات "رهاب الصين".