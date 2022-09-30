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عربي-دولي

ذهول غربي.. بوتين يعلن توسيع خريطة روسيا بمناطق جديدة وهذه رسالته لاوكرانيا

Lebanon 24
30-09-2022 | 08:35
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، ضم 4 أقاليم أوكرانية إلى روسيا بحضور نواب البرلمان وممثلي الأقاليم، مشيرا إلى أنه يتوقع أن يصادق على القرار الدوما وسط ذهول غربي.
 
وقال الرئيس الروسي: "الناس حددوا خياراتهم في الاستفتاءات التي جرت في مناطق بأوكرانيا". وأضاف: "هناك تاريخ مشترك بين روسيا والأقاليم الأربعة ولذلك صوت الجيل الناشئ من أجل مستقبلنا المشترك".
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وتابع بوتين: "من حق سكان هذه المناطق أن يختاروا الانضمام إلى روسيا من أجل حماية حقوقهم في الحياة".
 
رسالة لأوكرانيا
ووجه الرئيس الروسي رسالة إلى أوكرانيا قائلا: "ندعو كييف لوقف الأعمال القتالية فورا". وشدد على أن "سكان أقاليم دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا سيظلون من المواطنين الروس إلى الأبد".
 
الموقف من الغرب

وفيما يتعلق بالعلاقات الروسية مع الغرب، قال بوتين: "الغرب يسعى بكل طاقاته إلى الإبقاء على المنظومة الاستعمارية والاستمرار بالهيمنة على العالم"، مضيفا: "الغرب يسعى لتحويل روسيا إلى (مستعمرة)".

وأشار إلى أن "الغرب يصنف العالم إلى دول موالية له ودول يهاجمها لأنها لا تقبل أن ترضخ لسياساته ولأوامره".

ورأى بوتين أن العالم "دخل فترة التحولات الجذرية وحان الوقت لأن تنشأ مراكز قوى جديدة وتعددية قطبية". وتابع بوتين: "الغرب لا يحتاج الى روسيا لكننا نريدها، ولكن روسيا بلد عظيم ولن نقبل أن نعيش على أساس قواعد دولية مزورة".
 
 
أزمة "نورد ستريم"

وتطرق بوتين في حديثه لمسألة تسرب الغاز من "نورد ستريم" قائلا: "من الواضح من يستفيد من تخريب أنابيب الغاز". واعتبر الرئيس الروسي "تخريب أنابيب الغاز يدخل ضمن الإرهاب الدولي".
 
أزمة الغذاء والطاقة

وعن الأزمة التي يعيشها العالم بسبب تداعيات الحرب الأوكرانية، قال بوتين: "نحن جاهزون للمساهمة في حل أزمات الغذاء والطاقة التي نجمت عن السياسات التي اعتمدها الغرب".
 
موقف الاتحاد الاوروبي
على صعيد متصل، تعهّد قادة الاتحاد الأوروبي الجمعة بأنهم "لن يعترفوا إطلاقا" بضم روسيا غير القانوني لأربع مناطق أوكرانية أخرى واتهموا الكرملين بتعريض الأمن العالمي للخطر.
 
وقال قادة الدول الـ27 في بيان "نرفض بحزم وندين بشكل قاطع ضم روسيا غير القانوني لمناطق دونيتسك ولوهانسك (لوغانسك) وزابوريجيا وخيرسون الأوكرانية".
 
بدوره، أكد المجلس الأوروبي أن القرارات الروسية "لاغية وباطلة ولا يمكن أن يترتب عليها أي أثر قانوني على الإطلاق".

كما شدد على أن لأوكرانيا الحق في استعادة السيطرة على أراضيها "المحتلة" داخل حدودها المعترف بها دولياَ.
 
المصدر: وكالات
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