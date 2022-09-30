ذهول غربي.. بوتين يعلن توسيع خريطة روسيا بمناطق جديدة وهذه رسالته لاوكرانيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، ضم 4 أقاليم أوكرانية إلى روسيا بحضور نواب البرلمان وممثلي الأقاليم، مشيرا إلى أنه يتوقع أن يصادق على القرار الدوما وسط ذهول غربي.



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وتابع بوتين: "من حق سكان هذه المناطق أن يختاروا الانضمام إلى روسيا من أجل حماية حقوقهم في الحياة". وقال الرئيس الروسي: "الناس حددوا خياراتهم في الاستفتاءات التي جرت في مناطق بأوكرانيا". وأضاف: "هناك تاريخ مشترك بين روسيا والأقاليم الأربعة ولذلك صوت الجيل الناشئ من أجل مستقبلنا المشترك".وتابع بوتين: "من حق سكان هذه المناطق أن يختاروا الانضمام إلى روسيا من أجل حماية حقوقهم في الحياة".

رسالة لأوكرانيا

ووجه الرئيس الروسي رسالة إلى أوكرانيا قائلا: "ندعو كييف لوقف الأعمال القتالية فورا". وشدد على أن "سكان أقاليم دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا سيظلون من المواطنين الروس إلى الأبد".

الموقف من الغرب



وفيما يتعلق بالعلاقات الروسية مع الغرب، قال بوتين: "الغرب يسعى بكل طاقاته إلى الإبقاء على المنظومة الاستعمارية والاستمرار بالهيمنة على العالم"، مضيفا: "الغرب يسعى لتحويل روسيا إلى (مستعمرة)".



وأشار إلى أن "الغرب يصنف العالم إلى دول موالية له ودول يهاجمها لأنها لا تقبل أن ترضخ لسياساته ولأوامره".



ورأى بوتين أن العالم "دخل فترة التحولات الجذرية وحان الوقت لأن تنشأ مراكز قوى جديدة وتعددية قطبية". وتابع بوتين: "الغرب لا يحتاج الى روسيا لكننا نريدها، ولكن روسيا بلد عظيم ولن نقبل أن نعيش على أساس قواعد دولية مزورة".

عزف النشيد الروسي ثم تكاتف بالأيدي.. شاهد.. #بوتين يقف بجانب قادة الأقاليم الأوكرانية الأربعة المنضمة لبلاده#العربية pic.twitter.com/uXQfpkyj7r — العربية (@AlArabiya) September 30, 2022

أزمة "نورد ستريم"



وتطرق بوتين في حديثه لمسألة تسرب الغاز من "نورد ستريم" قائلا: "من الواضح من يستفيد من تخريب أنابيب الغاز". واعتبر الرئيس الروسي "تخريب أنابيب الغاز يدخل ضمن الإرهاب الدولي".

أزمة الغذاء والطاقة



وعن الأزمة التي يعيشها العالم بسبب تداعيات الحرب الأوكرانية، قال بوتين: "نحن جاهزون للمساهمة في حل أزمات الغذاء والطاقة التي نجمت عن السياسات التي اعتمدها الغرب".

موقف الاتحاد الاوروبي

على صعيد متصل، تعهّد قادة الاتحاد الأوروبي الجمعة بأنهم "لن يعترفوا إطلاقا" بضم روسيا غير القانوني لأربع مناطق أوكرانية أخرى واتهموا الكرملين بتعريض الأمن العالمي للخطر.