الفقر في أميركا نسبه ومظاهره.. ما خطط بايدن للقضاء عليه؟

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يرغب الرئيس الأميركي جو بايدن في إنهاء الجوع وانعدام الأمن الغذائي بالولايات المتحدة في غضون 8 سنوات، وهو هدف طموح حدده الرئيس في أيار الماضي، وفعّله بمؤتمر عقد في البيت الأبيض يوم الأربعاء الماضي.ويعد هذه المؤتمر الأول من نوعه منذ أكثر من نصف قرن، عندما استضاف الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون عام 1969 مؤتمرا عن السياسة الغذائية، وهو ما أدى إلى إنشاء برامج غذائية كبيرة نعرفها اليوم، مثل الكوبونات الغذائية والمساعدة الغذائية للأطفال. وقال البيت الأبيض "الرئيس يعتزم أن يفعل الشيء نفسه مع مؤتمر هذا العام".ويأتي مؤتمر 2022 في أعقاب جائحة كوفيد-19، التي جذبت الانتباه الدولي إلى العلاقة بين الغذاء والصحة، حيث كان المصابون بأمراض مرتبطة بالنظام الغذائي من بين أول من شعروا ببعض أسوأ أعراض ونتائج الفيروس.وتتبوأ الولايات المتحدة المكانة الأولى من حيث حجم الناتج القومي الذي سيتخطى هذا العام 22 تريليون دولار، ومع ذلك يعرف الفقر والجوع طريقهما إلى ملايين الأميركيين.ويصل متوسط الناتج القومي للفرد في أميركا أكثر من 68 ألف دولار سنويا، وهو ما يضعه ضمن فئة أعلى الدخول في العالم.وعلى الرغم من ذلك يعاني ملايين الأميركيين من الجوع والفقر. كيف ذلك؟ ولماذا؟ وما جدوى المؤتمرات؟ الجزيرة نت تحاول الإجابة عن تلك الأسئلة.وفقا لوزارة الزراعة، عانى أكثر من 34 مليون أميركي بما في ذلك 9 ملايين طفل من انعدام الأمن الغذائي عام 2021، أو ما يقرب من 10.2% من الأميركيين (13.5 مليون أسرة).يتم تصنيف الفقر بالمعايير الأميركية لأسرة مكونة من 4 أشخاص إذا قل دخلهم السنوي عن 33 ألفا و148 دولارا، في حين يقل الرقم إلى نحو 20 ألفا لأسرة مكونة من 3 أشخاص، ولأسرة من شخصين 16 ألفا و247 دولارا، ويصبح الشخص فقيرا إذا قل دخله السنوي عن 12 ألفا و784 دولارا.ويقع في هذه الفئة 12.9% من الأميركيات و10.6% من الأميركيين، أي ما يقرب من 38 مليون مواطن. وتزيد هذه النسب بين الأقليات.ويعيش تحت مستوى خط الفقر ما لا يقل عن 12 مليون طفل، أي ما يقرب من سدس الأطفال الأميركيين، ويحصل 14.3 مليون مواطن على كوبونات حكومية لشراء الطعام المدعم.وصلت أعداد المشردين (بدون مسكن) 553 ألف شخص العام الماضي. ونسبة الرجال بينهم ترتفع إلى 70%، ويمثل البيض نسبة 49% من المشردين.بلغ عدد الأميركيين الذين ليس لديهم تأمين صحي 26 مليون شخص عام 2021. لكن في الوقت ذاته لا يمكن لأي مستشفى أن يرفض استقبال وعلاج المرضى، ويتم التعامل مع التكلفة في مرحلة لاحقة.بلغ عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها العام الماضي 67 ألف شركة، في حين أعلن 402 ألف شخص إفلاسهم. ويعني الإعلان عن الإفلاس التوقف عن سداد كل الديون والالتزامات المالية، مع عدم الاحتفاظ بأي أصول أو ممتلكات إلا محل السكن.بلغ حجم الدين الحكومي ما قيمته 123% من الناتج القومي الإجمالي، ووصل الأسبوع الماضي لما يقرب من 31 تريليون دولار.تعرف الولايات المتحدة حاليا أقل نسبة من العاطلين عن العمل خلال نصف القرن الأخير، إذ وصلت النسبة في سبتمبر/أيلول الجاري إلى 3.4%. وبلغ متوسط أجر ساعة العمل 29.8 دولارا.تأتي ميرلاند المجاورة للعاصمة واشنطن على رأس القائمة بمتوسط دخل فردي وصل العام الماضي إلى 80 ألفا و776 دولارا، تليها نيوجيرسي المجاورة لمدينة نيويورك، في المركز الثاني بمتوسط دخل فردي وصل إلى 80 ألفا و 88 دولارا سنويا. وحلت هاواي ثالثة بمتوسط دخل فردي وصل إلى 77 ألفا و765 دولارا سنويا.أما الولايات الأشد فقرا، فتعد فرجينيا الغربية أفقر الولايات بمتوسط دخل فردي بلغ 43 ألفا و469 دولارا، وتبلغ نسبة الفقر فيها 19.1% من إجمالي سكانها البالغ 1.9 مليون نسمة.وتأتي ميسسبي ثانية بدخل فردي متوسطه 43 ألفا و529 دولارا، وتبلغ نسبة الفقراء بهذه الولاية 19.8% وهي الأعلى في الولايات المتحدة.وفي المرتبة الثالثة تأتي أركنساس بمتوسط دخل سنوي يبلغ 45 ألفا و869 دولارا، وتبلغ نسبة الفقر بالولاية 16.4% بين سكانها البالغ عددهم 3 ملايين نسمة.إضافة للتعليم ما قبل الجامعي، توفر الحكومات المحلية مكتبات عامة في مختلف المقاطعات والأحياء، تشمل خدمة إنترنت مجانية وغرفا للدراسة والاجتماعات، إضافة لخدمة استعارة وطلب الكتب ودرس مجانية للغة الإنجليزية ومبادئ الحاسب الآلي.كما توفر الحكومات المحلية الملاعب والساحات الرياضية وحمامات السباحة لمختلف الأعمار، ولكل الألعاب الرياضية المختلفة مثل التنس وكرة السلة وكرة القدم الأميركية والبيسبول وكرة القدم.